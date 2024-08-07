Milli Para Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Hazırlanıyor

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Milli sporcuyla bir süre sohbet eden Vali Aksoy, gazetecilere, Paris'te yapılacak oyunlarda Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek Sümeyye'nin büyük bir kararlılıkla antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Başarılı sporcunun Paris'te Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalyayla dönmesini ümit ettiklerini belirten Aksoy, "Oldukça önemli ve diğer gençlerimize örnek oluşturabilecek bir başarı yakaladı. Bu anlamda kendisini kutluyorum. Başarılarının devam etmesini diliyorum. Biz de kendisini moral olsun diye özellikle ziyaret ettik ve başarı dileklerimizi ilettik." dedi.

Yüzme havuzunda yaklaşık 1600 çocuk ve gencin yaz spor okuluna devam ettiğini, spor kulüplerine bağlı sporcuların da yararlandığını bildiren Aksoy, gençlere spor yapmaları, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Tokyo'da kaçırdığı madalyayı bu kez kazanmak istiyor

Sümeyye Boyacı ise oyunlar öncesi antrenmanlarının çok yoğun ve yorucu geçtiğini ancak sonunda Türkiye'yi oyunlarda temsil etmek olduğu için bu zorluktan keyif aldığını ifade etti.

Antrenörüyle günde 2 ya da 3 antrenman yaptıklarını, her gün altışar saat çalıştıklarını aktaran Sümeyye, turnuva için Paris'e 24 Ağustos'ta gideceklerini anlattı.

Vali Aksoy'un ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Sümeyye, "Öncelikle Eskişehirli olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Antrenörüm, kulübüm, Belediyemiz, Valiliğimiz kısacası tüm Eskişehir'in desteklerini yarışlarımda dualarıyla her zaman hissediyorum. Paris'te en büyük hedefim ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Ülkem için en iyisi de benim yapacağım en iyi derece." ifadesini kullandı.

Paralimpik oyunlardan sorumlu milli takım başantrenörü Mehmet Bayrak da çalışmalarını Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında gerçekleştirilen Tokyo 2021 Paralimpik Oyunları'ndan bu yana çok yoğun devam ettirdiklerini vurguladı.

Sümeyye'nin kronik sakatlığına rağmen antrenmanlarda kalmaya çalıştıklarını vurgulayan Bayrak, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada Paris Paralimpik Oyunları'na şu anda hazırız. Sümeyye bu yıl hiç olmadığı kadar form kapasitesini yükseltti. Ondan en iyi derecesini yapmasını bekliyoruz. Tabii ki bu madalya meseleleri nasip olayı. Çünkü orada herkes en iyi derecesini yapmakla mükellef. Biz orada en iyimizi yaptığımız zaman o bizi sıralamada nereye getireceğini göreceğiz. Tek temennimiz, ülkemiz adına oradan bir derece çıkarabilmek.

Sümeyye, Tokyo'da elemede yaptığı dereceyi finalde tekrarlayabilseydi gümüş madalyası vardı. Fakat bu süreklilik arz ediyor. Performansı devam ettirmek ve orada kalmak gerekiyor. O bize dünya şampiyonasında şampiyonluk getirdi, 41,41'lik derecesiyle önemli bir başarı sağladı. Şimdi biz o derecenin biraz daha üstüne koyarak olimpiyatlarda bize bu derecenin ne getireceğine bakmak istiyoruz."