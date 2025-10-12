Haberler

Milli Kaleci Berke Özer İzinsiz Kamptan Ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım kalecisi Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını ve yerine Muhammed Şengezer'in davet edildiğini duyurdu. Disiplin ve takım ruhuna vurgu yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını ve yerine Muhammed Şengezer'in dahil edildiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır." denildi.

Milli takımda disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, milli takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Milli Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'den Muhammed Şengezer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
