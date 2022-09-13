Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5'inci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 5'inci kez şampiyon olarak tarihe geçti. Rıza Kayaalp, "Türkiye'nin en çok altın madalya kazanan güreşte sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, İranlı rakibini 1-1'lik eşitlik sonrasında son puanı alarak mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. 5'inci kez dünya şampiyonu olan başarılı sporcu, bunu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

"ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİM"

Rıza Kayaalp, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altın madalya aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. BU ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye'nin en çok altın madalya kazanan güreşte sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah" ifadelerini kullandı.

"TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLMAK DA GURUR VERİCİ"

Takım olarak şampiyon olmanın gurur verici olduğunu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum. 2009 ilk katıldığım Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009'dan bu yana 10. kez Dünya Şampiyonası'na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMA VE EŞİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Altın madalyayı eşi ve çocuğuna armağan ettiğini söyleyen Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle noktaladı: "1 haftadır annesi bana video atıyor. Evde 5 5 5 diye geziyor eller havada. Çocuğuma ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maç da korkuttuk ama sonu güzel oldu. Çok heyecanlanmamışlardır umarım."