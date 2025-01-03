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Ferdi Kadıoğlu bıçak altına yattı

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Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından sakatlık süreci hakkında bilgi verdi. 2 Ocak'ta ameliyat olduğunu belirten Kadıoğlu, beklediğinden daha uzun süren iyileşme süreci ve geçirdiği operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Futbolcu, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından sakatlığı için açıklamalarda bulundu.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları:

"SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUM"

"Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü.

"BÖYLE DURUMLARLA YÜZLEŞMEK KOLAY DEĞİL"

"Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim."

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımları;

Ferdi Kadıoğlu bıçak altına yattı

Ferdi Kadıoğlu bıçak altına yattı

Ferdi Kadıoğlu bıçak altına yattı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Futbol hayatı bitti artık, ciddi bir ameliyattan sonra topa vuramaz bu. zaten kazandığı paralarla önümüzdeki 40 sene güzel yaşayabilir, oynamasın artık keyfine baksın.

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