Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya - Haberler

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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan Ferhat Arıcan, erkekler paralel barda gümüş madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan Ferhat Arıcan, erkekler paralel barda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler paralel bar ve yer finalleri yapıldı.

Paralel bar disiplininde mücadele eden Ferhat, 14,900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer ay-yıldızlı sporcu Adem Asil ise yer finalinde topladığı 13,600 puanla 8'inci sırayı aldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Ferhat Arıcan, Gümüş Madalya, Dünya Kupası, Cimnastik, Spor, Haberler

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