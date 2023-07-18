Milli Atletler Yurda Döndü

Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizminin ivmesinin yükseldiğini belirterek, genç sporcuların olimpiyatlarda ülkeyi başarıyla temsil edeceğine inandıklarını söyledi. Altın madalya kazanan sporcular ise Paris Olimpiyatları için hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya alan milli sporcular, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na inen kafile, çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, her geçen gün Türk atletizminin ivmesinin yükseldiğini söyledi.

Çintimar, organizasyonda tarihlerindeki en yüksek madalya sayısına ulaştıklarını belirterek, "Takımımızdaki gençlerimizin tamamı, 8 yıllık altyapı çalışmasıyla yetişen sporcular. Onlarla gurur duyuyoruz. Hepsinin de olimpiyatlarda ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." dedi.

Olimpiyatlar için istedikleri noktada olduklarını ifade eden Çintimar, "Hedefe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Sporcularımız ve antrenörlerimiz camia olarak kenetlendi. Paris'te altın madalya kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun 400 metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan İsmail Nezir ise Türkiye'nin çok güzel bir şampiyona geçirdiğini aktararak, "Avrupa atletizminde olduğumuzu kanıtlamış olduk. Bu bizim için çok değerliydi. 2 altın madalya ile dönmek çok gurur verici." diye konuştu.

Yüksek atlamada altın madalya kazanan Ali Eren Ünlü, çok mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Takım olarak çok güzel dereceler elde ettik. Ülkemi bu seviyelerde temsil etmek için çok çalışmaya devam edeceğim. Seneye 2024 Paris Olimpiyatları var. Erkenden çalışmalara başlamak istiyorum. Paris'e gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Yaşadığı sakatlığa rağmen disk atmada gümüş madalya kazanmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyen Özlem Becerek, "Normalde favori olarak gözüküyordum. Ama yaşadığım sakatlıklar ikinci olamama sebep oldu. Yine de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Altyapının son zamanlarda çok iyi geliştiğini söyleyen Becerek, "2024 Paris Olimpiyatları için çok çalışıyoruz. İnşallah orada çok güzel dereceler elde edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.