Eda Nur Tulum'un Hedefi 2028 Olimpiyat Kürsüsü

Atletizm salon sezonunda 20 yaş altı Türkiye rekorunu kıran ve Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 30 yıl sonra Türkiye'ye 400 metrede altın madalya kazandıran milli atlet Eda Nur Tulum, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılarak kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Eda Nur Tulum, İstanbul'da düzenlenen Selahattin Yıldız Salon Kupası-Salon Rekor Deneme Yarışları'nda 300 metreyi 38,62 saniyede koşarak 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

İstanbul'daki Yeşilay Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 400 metrede 54,30'luk derecesiyle Türkiye şampiyonu olan Tulum, bu sonuçla üst üste 4 kez salon şampiyonu ilk kadın sprinter oldu.

Başarısının ardından Sırbistan'da 22 Şubat'ta düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Tulum, 400 metrede 54,17 saniyelik sonuçla 30 yıl sonra kadınlar 400 metrede Türkiye'ye yeniden altın madalya kazandırdı.

Tulum, aynı organizasyonda 4x400 metre kadın bayrak milli takımıyla da bronz madalyaya uzandı.

2028 Olimpiyat Oyunları hedefine odaklanan Tulum, antrenörü Gökhan Dede eşliğinde Eskişehir'deki Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde çalışıyor.

Olimpiyatta kürsü

Milli atlet Eda Nur Tulum, AA muhabirine, hafta sonu İstanbul'da katılacağı yarışın ardından vakit kaybetmeden gelecek sezonun çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Yarışta 100 metre koşacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını kaydeden Tulum, iyi bir derece elde ederek kürsüde yer almayı hedeflediğini ifade etti.

Gelecek sezonun kendisi adına iyi geçeceğine inancını dile getiren Tulum, şöyle konuştu:

"23 yaş altı Avrupa Şampiyonası, Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası ve Güney Kore'nin Chungcheong eyaletinde 1-12 Ağustos 2027 tarihleri arasındaki Yaz Dünya Üniversite Oyunları (FISU) var. Her sporcunun hayali olduğu gibi kendi branşımda ülkemi en iyi şekilde temsil edip kürsüde yer almak istiyorum."

Tulum, en büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunun altını çizerek, "Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yarışmak. Benim de hayalim orada yarışmak ve kürsüde yer almak. 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye güzel bir şekilde madalyamı getirmek istiyorum." dedi.

Baraj mücadelesi

Tulum'un antrenörü Gökhan Dede, çalışmaları 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları hedefi doğrultusunda planladıklarını dile getirdi.

Antrenmanlarda değişiklikler ya da geçişler yapabildiklerini aktaran Dede, şöyle devam etti:

"Şu anda performansımız sabit olacak şekilde devam ediyoruz. 2027 yılında birazcık daha yüksek bir performans göstereceğiz, 2028 yılında ise olimpiyat barajlarını kovalama noktasında gideceğiz. O yüzden şu anda çok kontrollü bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hasan Kalın'a ve Spor Şube Müdürümüz Halil İpekçi'ye teşekkür ediyoruz."

Dede, Tulum'un fiziksel performansında dönemsel değişikliklerin doğal olduğunu, sporcusunun mental açıdan güçlü bir gelişim gösterdiğini ve olumsuzlukların ardından kısa sürede toparlanabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA