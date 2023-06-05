Milli atlet Şevval Özdoğan 23 yaş altı Avrupa barajını geçti

İtalya'da özel bir yarışa katılan milli atlet Şevval Özdoğan, 3 bin metre engelli koşuda 23 yaş altı Avrupa barajını geçmeyi başardı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 bin metre engelli koşuya milli atletlerde 23 yaş altı kategorisinde Şevval Özdoğan, büyüklerde Sümeyye Erol ve Semra Karaaslan katıldı. Şevval Özdoğan, 9.53.98'lik derecesiyle 23 yaş altı Avrupa barajını geçerken, aynı zamanda kişisel en iyi derecesini koştu. Ay-yıldızlı sporcu, yarışı yedinci sırada tamamladı. Büyüklerde ise milli sporculardan Sümeyye Erol, 9.35.73'lük derecesiyle kişisel en iyi derecesini yaparak beşinci, Semra Karaaslan da 10.02.43'lük derecesiyle sekizinci sırada yarışı tamamladı.