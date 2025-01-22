Milan Skriniar, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Ara transfer dönemi, uzun süre konuşulacak bir transfer çalımına sahne oldu. Fenerbahçe, ismi uzun süredir ezeli Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirdi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı lacivertli takım, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor" denildi.

16.30'DA İSTANBUL'A İNDİ

29 yaşındaki futbolcu, saat 16.30 sularında İstanbul'a geldi. Dışarıda kendisini bekleyen taraftarları selamlayan Milan Skriniar, daha sonra kendisini bekleyen araca bindi. Sportif direktör Marco Branco'nun eşlik ettiği deneyimli savunmacı sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

BONSERVİSİYLE BİRLİKTE GELİYOR

Fabrizio Romano'ya göre; Fenerbahçe, Skriniar'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Öte yandan Galatasaray, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunanSlovak stoperi kiralamak istemiş ancak, Fransız ekibinin kiralık kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle transferi bitirememişti.

MOURINHO ARAYIP İKNA ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu. Tecrübeli teknik adam, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Skriniar transferiyle ilgili ""Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Inter'den 2023 yazında PSG'ye bedelsiz transfer olan 29 yaşındaki stoper, Inter'e 2017 yılında 34 milyon euroya Sampdoria'dan transfer oldu. Şu ana kadar bonservisine toplamda 39.2 milyon euro bonservis ödenen Skriniar, kariyeri boyunca 423 maça çıktı. Sloven oyuncu 25 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.