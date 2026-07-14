Skriniar: Bu Sezon Bizim Sezonumuz Olacak

FENERBAHÇE Takım Kaptanı Milan Skriniar , "Son maçın son düdüğüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu sezonun bizim sezonumuz olacağını umuyorum. Ligde şampiyon olmak istiyoruz ama aynı zamanda içinde yer aldığımız bütün kulvarlarda kupaya uzanmak istiyoruz. Sonuçta Fenerbahçe 'de oynamak bu demek" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da yaptığı kampla devam eden Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi çalışmaların çok iyi gittiğini belirten Milan Skriniar, "Şu ana kadar çok iyi gittiğini düşünüyorum. Yaklaşık 3 haftadır beraber çalışıyoruz. Yeni bir teknik direktörümüz, yeni bir teknik heyetimiz var, yeni yüzler var. Şu ana kadar çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İki tane hazırlık maçı oynadık. Gün gün gelişiyoruz. Umuyorum ki bu sezon bizler için başarılı bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR'

Teknik direktör İsmail Kartal'dan övgü dolu sözlerle bahseden Skriniar, "Öncelikle onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisi harika bir teknik direktör. Birkaç yıl önce yine buradaydı ve Fenerbahçe ile sezonu 99 puanla tamamladı. Gerçekten harika bir teknik direktör. Şu ana kadar da iyi gidiyor. Biz onun felsefesini seviyoruz. Tabii ki bazı şeyler bizim için yeni olduğundan bunlara alışmamız gerekiyor. Bu kampların amacı da bu oluyor" diye konuştu.

'HER ZAMAN TAKIM ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞAN BİRİSİYİM'

Takım kaptanı olarak herkese yardım etmeye çalıştığını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası benim için kolumda kaptanlık pazubandının olup olmamasının bir önemi yok. Çünkü ben her zaman takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışan biriyim. Takımdaki herkese yardım etmeye çalışıyorum. Zaman zaman bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bazı oyunculara bir şeyler açıklamak gerektiğinde her zaman takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel olarak böyle birisiyim. Benim mantalitem bu. Benim için yeni bir durum değil bu" sözlerini sarf etti.

'HENÜZ BAŞKANIMIZLA BİREBİR KONUŞMA ZEVKİNE ERİŞMEDİM'

Milan Skriniar, başkan Aziz Yıldırım ile henüz görüşme fırsatının olmadığını söyledi. Skriniar, "Henüz kendisiyle birebir konuşma fırsatım olmadı. İstanbul'a döndüğümüzde ilk resmi maçımızdan önce muhakkak gelip kendisi bizlerle konuşacaktır. Kamp boyunca bizlere eşlik eden yöneticilerimiz var. Tabii ki onlarla sık sık diyaloglarımız oluyor. Henüz başkanımızla birebir konuşma zevkine erişmedim" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak istediklerini vurgulayan Milan Skriniar, "Tabii ki hedeflerimizden, bu sezon gerçekleştirmek istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorsanız her zaman baskı olacaktır. Çünkü dünyanın her tarafından bir sürü insanı temsil ediyorsunuz. Bu baskının normal olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncuların da bu baskıyla baş edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

'BU SEZONUN BİZİM SEZONUMUZ OLACAĞINI UMUYORUM'

Ligde ve tüm kulvarlarda kupaya uzanma hedefinde olduklarını belirten Slovak stoper, "Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Zaten bunu gerçekleştirmek için her gün hep beraber sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Son maçın son düdüğüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu sezonun bizim sezonumuz olacağını umuyorum. Ligde şampiyon olmak istiyoruz ama aynı zamanda içinde yer aldığımız bütün kulvarlarda kupaya uzanmak istiyoruz. Sonuçta Fenerbahçe'de oynamak bu demek. Bütün oyuncuların, kulüp bünyesindeki herkesin bunu anlaması gerekiyor" sözlerini kullandı.

'KENDİSİ HARİKA BİR FUTBOLCU'

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Nathan Ake'yi uzun süredir tanıdığını ve harika bir futbolcu olduğunu söyleyen Skriniar, "Kendisi harika bir futbolcu. Ben onu daha önceden de tanıyorum. Hollanda ve Slovakya U21 takımlarıyla karşılaşmıştık. O zamandan beri kendisini tanıyorum. Harika bir kariyere sahip birisi. Eminim ki takımımıza çok yardımcı olacak. Onunla birlikte takımımız daha iyi olacak. Hem harika bir futbolcu hem de harika bir insan. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

'TARAFTARLARIN GURUR DUYACAĞI ŞEYLER BAŞARABİLMEK İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

Fenerbahçe'ye geldikten sonra büyük destek gördüğünü söyleyen 31 yaşındaki savunmacısı Milan Skriniar sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Tabii ki bizler için anlamı çok büyük. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren gerek taraftarlar gerek kulüp bünyesindeki insanlar tarafından gerçekten çok büyük bir destek gördüm. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak benim için büyük bir zevk. Bu kulübü, bu formayı, bu renkleri temsil etmek benim için büyük bir zevk. Ben de taraftarların gurur duyacağı şeyler başarabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

'İLK MAÇIMI ÇOK İYİ HATIRLIYORUM'

Kadıköy'deki ilk maçındaki duygularını paylaşan Skriniar, "Sahaya ilk çıktığımda çok büyük bir destek gördüm. Sahaya çıktığımda çılgınca bir atmosfer vardı. İlk maçımı çok iyi hatırlıyorum. O maçta 2-0 yenik duruma düşmüştük sonrasında 3-2 kazanmasını bilmiştik. Dolayısıyla harika bir atmosfer vardı. O maçtan itibaren taraftarlarla aramda büyük bir bağ hissediyorum" dedi.

'FENERBAHÇE'Yİ BİRİNCİ SIRAYA KOYARIM'

Oynadığı takımların taraftarları arasında Fenerbahçe taraftarlarını birinci sıraya koyan Milan Skriniar, "Daha önce Inter, Sampdoria ve Paris Saint Germain'de oynadım. Hepsinin harika taraftarları var. Stattaki atmosfer ve şehrin futbolu nasıl yaşadığına baktığım zaman Fenerbahçe'yi şu ana kadar birinci sıraya koyarım" değerlendirmesinde bulundu.

'İSTANBUL'DAKİ HAYAT ÇOK GÜZEL'

İstanbul'u çok sevdiğini ve boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirdiğini dile getiren Skriniar, "Açıkçası şehri çok seviyorum. İstanbul'da hayat çok güzel. Hem ailem hem ben İstanbul'u çok seviyoruz. Burada çok iyi hissediyoruz. Boş zamanlarımda ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Üç günde bir maç yaptığımız zaman çok fazla vaktimiz olmuyor. Vaktimi daha çok ailemle evde geçirmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar takımın enlerine ise şu şekilde cevaplar verdi:

En komik '

"Çok fazla var. Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan... Türk oyuncular genel olarak komikler. Genel olarak hepsiyle iyi bir iletişime sahibim. Onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum"

En sakin '

"Marco Asensio"

En çok konuşan '

"Bütün Türk futbolcular. Bunu iyi anlamda söylüyorum"

En az konuşan '

"Sidiki Cherif"

En iyi giyinen ?

"Ben kendi stilimi beğeniyorum ama daha genç başka isimler de söyleyebilirim. Archie Brown, Dorgeles Nene... Sonuçta herkesin bir tarzı var. Dolayısıyla seçmesi zor"

En kötü giyinen ?

"Nene bazen çılgınca şeylerle bizi şaşırtabiliyor. Bazen iyi bazen kötü giyinebiliyor. Bazı şeyler var ki ben hayatta giymem diyebileceğim şeyler. Ama tabii ki onların hoşuna gidiyor"

En çok yemek yiyen ?

"Mert Müldür. Her zaman nasıl bu kadar zayıf olduğuna şaşırıyorum. Çünkü deli gibi yiyor"

En çok çalışan ?

"Bunu seçmesi zor. Takımımızda antrenman dışında da çalışmalar yapan çok fazla oyuncu var. Tek başına fitness salonunda çalışma yapan çok fazla oyuncu var. Değişken bir durum aslında. Kimi söyleyeceğimi bilemiyorum. Seçmesi zor"

'UMARIM SEZON SONUNDA HEP BİRLİKTE BAŞARILI VE MUTLU OLURUZ'

Taraftarlara mesaj yollayan Milan Skriniar sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Buradan bütün Fenerbahçe taraftarlarını selamlıyorum. Hem Avusturya'da maçlarımıza gelen, hem İstanbul'daki hem de dünyanın her yerindeki taraftarlarımızı selamlıyorum. Umarım bu sezon hep birlikte keyif alırız. Umarım sezon sonunda hep birlikte başarılı ve mutlu oluruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı