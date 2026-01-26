Crespo: Gol sevincim yanlış anlaşıldı

Rams Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Galatasaray'a karşı attığı golün çok önemli olduğunu ve bununla gurur duyduğunu belirtirken, yaşadığı sevincin ise yanlış anlaşıldığını söyledi. Crespo, "İnsanlar o gol sevincini anlamadı. Benim yaptığım sevinç Galatasaray taraftarına karşı değildi. O anda çok önemli bir gol atmıştım tabii ki ama kendimle alakalı bir sevinçti. Golüm çok önemliydi ve bununla da gurur duyuyorum" dedi.

Rams Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Miguel Crespo, Süper Lig'e dair düşünceleri, kariyerinin geri kalanına ilişkin hedefleri ve Fenerbahçe dönemi hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de 98 karşılaşmaya ulaşan ve dalya için son 2 maçı kalan Crespo, "Süper Lig'de 100 maça ulaşırsam doğru yoldayım demektir. Daha fazla, hatta daha fazlasını da oynamak isterdim. Son 2 yıl içerisinde Süper Lig ile ilgili; çok gelişti, çok kaliteli oyuncular geldi. Biz de her şey için hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Portekiz'deki son sezonum, Fenerbahçe'nin beni almasına sebep oldu"

Portekiz'deki son sezonunda kariyeri açısından bir kırılma anı yaşadığını ve bu performansın Fenerbahçe'ye transferinde etkili olduğunu dile getiren Crespo, "Kariyerimle ilgili karar verici bir an söylemem gerekirse, Portekiz'deki son sezonum diyebilirim. Portekiz'deki son sezonum, Fenerbahçe'nin beni almasına sebep oldu. Kariyerimin en başından beri kendim olmaya çalışıyorum. 10 yıldır profesyonel futbol oynuyorum ve her zaman kendim olmaya çalıştım. Böyle devam etmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

"Elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla 19 karşılaşmada 1 gol ve 6 asist üreten 29 yaşındaki futbolcu, performansıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Bu sezonki istatistiklerimle gurur duyuyorum. Tabii ki daha fazla oynamak isterdim. Son zamanlarda bir sakatlık yaşadım. Son 1 ayda da çok fazla şans bulamadım. Daha fazla şans bulmak isterdim ama ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Sonrasında da bu teknik bir karar, hocamızın kararı. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

"Eldor Shomurodov, harika ve çok iyi bir oyuncu"

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan takım arkadaşı Eldor Shomurodov'a övgülerde bulunan Crespo, "Eldor harika ve çok iyi bir oyuncu. Benim çok hoşuma giden tarzda bir oyuncu. Çok mütevazı, gerçekten çok müthiş bir profesyonel. O yüzden onun hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Tabii ki sahada yaptıkları bize çok yardımcı oluyor. Ben de ona yardımcı olabiliyorsam çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam edebiliriz" cümlelerine yer verdi.

"Her transfer dönemi böyle söylentiler olabiliyor"

Kış transfer döneminde hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen Miguel Crespo, "Bu futbolun bir parçası, her transfer dönemi böyle söylentiler olabiliyor. Benim yapabileceğim sadece futboluma odaklanıp, neler olacağını görmek olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'ye gelmek benim için büyük bir adımdı"

Türkiye'ye transfer sürecinde yalnızca Teknik Direktör Victor Pereira ile görüştüğünü ve Fenerbahçe'ye gelmenin kariyeri adına büyük bir adım olduğunu vurgulayan Crespo, "Portekiz'den çok oyuncu var. Sadece Portekizli değil, Portekiz liginden gelen de çok oyuncu var. Ben de buraya gelmeden önce buranın nasıl olduğu, futbolun nasıl olduğu ile ilgili konuştum. Türkiye'ye gelmeden önce herhangi bir futbolcu ile görüşmedim, sadece Victor Pereira ile görüşmüştüm. Kendisi buraya gelip oynamaya hazır olup olmadığımı sormuştu. Ben de ona 'tabii ki' dedim. Çünkü Fenerbahçe'ye gelmek benim için büyük bir adımdı. Ben de ona buna hazır olacağımı söyledim. Sonrasında tabii ki Portekizli oyuncularla karşılaştığımızda; Galatasaray'dan Sergio Oliveira, Beşiktaş'tan Joao Mario ile her zaman sohbetlerimiz oldu. Takımlarımız hakkında, idmanlarımız hakkında, takımlarımızı karşılaştırma anlamında da sohbetlerimiz oldu. Bunların dışında çok özel konuşmalarımız olmadı" diye konuştu.

"Mourinho döneminde takıma birçok oyuncu geleceği için fazla alanım olmayacağını düşündüm"

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına gelmesiyle takımda fazla süre bulamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle ayrılık kararı aldığını aktaran başarılı futbolcu, "Hepsinden öğrendiğim bir şeyler var diyebilirim. Farklı düşünceleri, farklı fikirleri olan hocalarla çalıştım. İyi olan düşünceleri almak açısından bu benim için iyi oldu. İlişkilerim açısından hiç kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman işimi yüzde 100'le yapan bir oyuncu oldum. Hiçbiriyle bir sorun yaşamadım, zaten hepsi de iyi insanlardı. Jose Mourinho hoca ile bütün yaz kampını beraber geçirdik. Onunla tabii ki konuştum. Takıma birçok oyuncu da geleceği için daha fazla alanım olamayacağını düşündüm. Bununla alakalı da bir karar vermem gerekti. İspanya'dan opsiyonlar vardı. Sonrasında da Başakşehir ilgi gösterdi. Ailem ve ben İstanbul'da yaşamayı da sevdiğimiz için bu şekilde bir karar verdik" dedi.

"Fenerbahçe'deki çok iyi bir anımda İspanya'ya gitme kararını aldım"

Yarım sezon kiralık olarak forma giydiği La Liga temsilcisi Rayo Vallecano dönemine de değinen Portekizli futbolcu, "Benim için İspanya'daki zaman çok iyi bir tecrübeydi. Aslında Fenerbahçe'deki çok iyi bir anımda İspanya'ya gitme kararını aldım. Bununla alakalı olarak, hayatım sadece futbol değil. Özel hayatımı da bazen düşünmem gerekiyor. O zamanlar eşim hamileydi. İspanya ve Portekiz birbirine yakın ülkeler. Böyle bir karar aldık. Tabii ki La Liga çok iyi bir tecrübe oldu. Harika statlar, harika takımlar. Teknik ve taktik farklılıkları görmek açısından da çok güzel bir tecrübeydi. Ben bundan çok keyif aldım" açıklamasını yaptı.

"Ben önde basmayı seven bir oyuncuyum"

Başakşehir'de, Fenerbahçe dönemine kıyasla sahada daha az süre almasına rağmen skora daha fazla katkı sağlamasının, orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapmasından kaynaklandığına söyleyen Crespo, "Çok net pozisyon farkından olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'ye geldiğimde aslında 8 numara oynayan bir oyuncu olarak geldim. Sonrasında Luis Gustavo'nun sakatlığı, başka oyuncuların sakatlığı beni 6 numara oynamaya beni itti. 6 numara oynarken de oyun kurmada ve takım topu kaybedince savunma emniyetinden ne yapacağını düşündüğünüz için Başakşehir'de daha fazla gole katkım oldu. Başakşehir'de daha çok 8 ve 10 numara oynama şansım oldu. Bu sizi daha fazla öne çıkarıyor. Ben önde basmayı seven bir oyuncuyum. Topu orada kazandığınız zaman rakip kaleye daha yakın olabiliyorsunuz. Bu da size daha fazla gollerin içinde olma şansı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Benim için Karagümrük'e karşı oynamak, Fenerbahçe'ye, Barcelona'ya karşı oynamak gibi"

Süper Lig'de kendi mevkisindeki futbolcuları takip etmek yerine kendisine odaklanmayı tercih ettiğini belirten Miguel Crespo, "Aslında biraz kibirli olmak gibi olacak bu söylediğim ama başka oyuncuları çok fazla izlemiyorum. Her zaman kendime odaklanmayı seçiyorum. Benim için Karagümrük'e karşı oynamak, Fenerbahçe'ye karşı oynamak, Barcelona'ya karşı oynamak gibi; bunların hepsi aynı şeyler. Açıkçası rakip takım oyuncularıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Her zaman kendime odaklanıyorum. Son 2 yılda bonservis ücretleri ödenebiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe çok fazla bonservise yatırım yapabiliyor. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendi ancak Avrupa Ligi'nde oynuyor. O yüzden bütün bu şampiyonaları oynamak için iyi kadrolara ihtiyacınız oluyor. Bu yüzden de ödenen bonservislerin normal olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'a karşı golüm çok önemliydi ve bununla gurur duyuyorum"

Fenerbahçe'de forma giydiği 2021-2022 sezonunda Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı son dakikalarda attığı ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golün ardından yaşadığı sevinçle ilgili de konuşan 29 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Dürüst olmam gerekirse insanlar o gol sevincini anlamadı. Benim yaptığım sevinç Galatasaray taraftarına karşı bir sevinç değildi. O anda çok önemli bir gol atmıştım tabii ki ama kendimle alakalı bir sevinçti. Takımım ve kendi adıma, yeni bir adım atabilmek için çok önemli bir goldü. Anlamı da dışarıdan gelen eleştirileri çok fazla dinlemediğimle ilgiliydi. Hakkımda iyi şeyler de kötü şeyler de söylense bunları çok fazla dinlemediğim ve her zaman kendime odaklandığımla ilgiliydi. Golüm çok önemliydi ve bununla ilgili de gurur duyuyorum."

"Arda Güler umarım daha fazlasını başarabilir"

Son olarak Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği ve şu an Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Crespo, "Çok çok mutluyum onun için. Umarım daha fazlasını başarabilir" dedi. - İSTANBUL