MHP, A Milli Futbol Takımı için marş hazırladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebiyle A Milli Futbol Takımı için 'Arkanızdayız' adlı marş hazırlandı. Marşın klibinde milli takım görüntüleri ve Togg'a yer verildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı için marş bestelendi.
Milli Takıma destek amacıyla Ahmet Öngel tarafından hazırlanan "Arkanızdayız" isimli marş, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Marşın klibinde, A Milli Futbol Takımı'nın görüntülerinin yanı sıra vatandaşların desteği ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a da yer verildi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin