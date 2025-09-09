Haberler

MHP'li Baki Ersoy'dan Gökhan Sazdağı'na Teşekkür

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş'a transfer olan Kayserispor'un kaptanı Gökhan Sazdağı'na teşekkür etti ve başarılı kariyerinin ardından yeni kulübüne transferinden dolayı tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı'na teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un takım kaptanı Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'a transfer oldu. 30 yaşındaki başarılı futbolcu Gökhan Sazdağı bugün Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Verdiği emekler için Gökhan Sazdağı'na teşekkür eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "5 sezon boyunca verdiğin emek, mücadele ve sevdamız Kayserispor'umuza katkılarından dolayı sana teşekkür ediyorum kaptan. Beşiktaş'a transferinden dolayı seni tebrik ediyorum. Bu şehirde saçma sapan bonservis bedelleri ile 90 dakikada dahi maçı olmayanlara, düzmece sözleşmeler ile milyon Euro'ları aldıran ve alan hırsızlara karşı bu onurlu ayrılışın tokat niteliğinde olmuştur. 5 sezon boyunca aldığın emeğinin hakkı ananın ak sütü gibi, bizden yana helal olsun. Sende hakkını helal et aslan kardeşim, kaptanım. Yolun bahtın açık olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
