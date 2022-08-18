MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri Riva'da yapıldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Şu hakemi istemiyoruz, bu hakemi istiyoruz" diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulamazMHK Başkan Vekili Ilgaz, hakem Yasin Kol'un biraz dinlendirileceğini açıkladıSezer AFŞAR, İSTANBUL, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi : "Şu hakemi istemiyoruz, bu hakemi istiyoruz" diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulamaz

MHK Başkan Vekili Ilgaz, hakem Yasin Kol'un biraz dinlendirileceğini açıkladı

Sezer AFŞAR, İSTANBUL,

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF MHK Danışmanı Hugh Dallas'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan Büyükekşi, VAR sisteminin iyi anlaşılması için RTÜK iş birliğiyle kamu spotu şeklinde reklam filmleri hazırlattıklarını ve VAR ile ilgili tartışmaların daha azalabileceğini söyledi.