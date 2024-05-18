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Metpack Alanya Yıldızları Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda galibiyetini sürdürdü

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Açık alan hokeyinde Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Klasman 2'de mücadele eden Metpack Alanya Yıldızları, ikinci maçında Avrupa FC Hokey Kulübü'nü 2-0 yendi. Metpack Alanya Yıldızları, yarın üçüncü maçında Hırvatistan'ın HK Zrinjevac takımıyla karşı karşıya gelecek.

Açık alan hokeyinde Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Klasman 2'de mücadele eden Metpack Alanya Yıldızları, ikinci maçında Avrupa FC Hokey Kulübü'nü 2-0 yendi.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Brzeziny'i kentinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan Metpack Alanya Yıldızları, ikinci maçında Cebelitarık'ın Avrupa FC Hokey Kulübünü 2-0 mağlup etti.

Metpack Alanya Yıldızları, yarın üçüncü maçında Hırvatistan'ın HK Zrinjevac takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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