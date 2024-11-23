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Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Mourinho için olay yaratacak sözler

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor-Fenerbahçe maçı devam ederken sarı-lacivertli takım ve Jose Mourinho ile ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Öztürk TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında da çarpıcı sözler sarf etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor- Fenerbahçe maçı devam ederken açıklama yaptı. Öztürk, sarı-lacivertli takım ve Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"OSIMHEN HERKESİN AYARINI BOZDU"

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde;

"Çivisinin çıkmasını beklemiyorduk. Bir takımla daha 12. haftada 10 puan fark olunca, belki hakikaten Osimhen de herkesin ayarını bozdu, bilemiyorum, inşallah bu kalitede oyuncular gelmeye devam eder ülkemize."

"MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDEN KONUŞMAK İSTİYORUM"

Son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor. Fenerbahçe maçının bitmesinin beklemeden konuşmak istiyorum. Skora göre konuşmak özellikle iki rakibimiz açısından bir standart haline geldi. 3 gün önce bir kanalda, ikinci sıradaki rakibimizi, alışkınlar ikinci sırada olmaya, yıllardır böyle oluyor, yine bir televizyon kanalında 3 yöneticisi al takke ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırmadı.

"TFF BAŞKANI BİZİ ŞOK EDİYOR"

İbrahim Başkan bizi şok ediyor, federasyon bizi şok ediyor, inanamıyorum. İbrahim başkan çok saygı duyduğum biri. İki kere konuştu. İlk konuştu Okan Hoca ile ilgili. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahil yapmadığı kalmadı, bir tane laf yok! Okan Hoca'ya hemen laf yetiştirildi.

"PENALTI AKILLARA ZİYAN"

Akabinde bu yine ikinci sıradaki rakibimizin yöneticilerinin çıktığı kanala çıktı gene geldi bizi suçladı. Sayın başkan vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı. İnanılır gibi değil. Kayseri'de bir maç oynanıyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan! Hakem hata yapabilir, bu normal, dön bir VAR'a git! Kostic, adamın ayağına basıyor, 4. dakikada, bu herkesin ayarını bozuyor! Bütün ayar bozuluyor, bari VAR'a git!

"MOURINHO'YA BİR TANE LAFINIZ YOK MU?"

Federasyon başkanı, 3 gün önce gittikleri kanalda aynı şeyi söylüyor. Nedir bu anlamakta zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Diğer federasyondan şikayet ettik, daha burası yeni başladı, rakibimiz ne diyorsa, 3 gün sonra aynı kanalda aynı şeyi söylüyorlar! Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu? Adam bizi küçük düşüren şeyler yapıyor. 1 maç ceza ile savuşturuluyor. Artık ne taktik ne teknik kaldı! Yazıktır, günahtır! Değil Osimhen, bundan sonra üçüncü sınıf bir oyuncu bile gelmez bu şekilde!

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Mourinho için olay yaratacak sözler
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVll. Murat:

kes sesini git karaborsa olayını temizle

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Yav he he siz ni söylüyorsunuz bunları

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Sizin feriköy mezarlığında yatan Ali samiyeninizi s2yim

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ossimen iyi futbolcu. Ben yine tekrar ediyorum. O maske ile oyuncuların psikolojisini bozuyor. Sakatlanır korkusu ile ayağına bile girerken yavaş kalıyorlar. Bunlar haksız durumlar..inceleyin görün bakalım. Ne kadar doğru? Yoksa vesvese mi? Herkes kolayını bulmuş. SponsorSARAY iki maç kaybetmesin ış tamam. Vay efendim de. Oy efendim de. Kime hizmet belli bile değil. Yazık ya. Ossimen beleş oynuyor. Günah çocuğa.

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