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İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kalan müsabakanın ardından, "Bazıları bekliyormuş herhalde, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken twitler atılmaya başlandı. Demek ki bildikleri varmış" açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 34. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

"BAZILARI BEKLİYORMUŞ HERHALDE..."

RAMS Park'taki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, herkesin şok içinde olduğunu belirterek sözlerine başladı. Beklemedikleri bir durum olduğunun altını çizen Öztürk, "Bazıları bekliyormuş herhalde, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken twitler atılmaya başlandı. Demek ki bildikleri varmış. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ne de ikinci başkan Metin Korkmaz bir açıklama yapmadan, suyun öbür tarafından twitler görmeye başladık. Demek ki planları, hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa ve dünya medyasında göreceğiz, Türk futbolu adına hazin bir akşam." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GERİDE KALDILAR, NE YAPACAKLARINI BİLEMİYORLAR"

Galatasaray'ın kıskanıldığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: "2 senedir şampiyon oluyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza az kaldı. Tesisleşiyoruz, çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum, bu da onların kusuru. Doğru düzgün yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı. Okan hocamız da söyledi, Adana'dan gelen futbolseverler var. Pankartlarını asmışlardı. Adana Demirspor'un tahtası kapalı, gencecik kardeşlerimiz canla başla oynuyorlar. Bu çocuklar yarın başka kulüplerde oynayacaklar, onların emeklerine yazık değil mi?"

"ORTA HAKEM VE YAN HAKEM HATA YAPABİLİR, VAR HAKEMİ HATA YAPAMAZ"

Adana Demirspor'un hakemin penaltı kararı sebebiyle sahadan çekildiğine dikkati çeken Metin Öztürk, "Adana Demirspor ilk kez mi haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk kez mi haksızlığa uğruyor. 10. dakikadaki bir pozisyon sebebiyle takım sahadan çekiliyor. Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter. İnanılmaz bir kaos yaşanıyor. Murat başkan da Metin Korkmaz da konunun Galatasaray'la ilgili olmadığını, MHK'yle ilgili olduğunu söylüyor. Biz de her zaman söylüyoruz, orta hakem ve yan hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Bir hata varsa o an olmuştur, maç devam eder." açıklamasında bulundu.

"FIRSATÇILARI LANETLİYORUM"

Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ama fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız. Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir, VAR hakemi hata yapamaz. Suyun öbür tarafındaki rakibimizin yedinci sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, yabancı VAR istiyoruz diyor. Bugünkü VAR hakemi Türk müydü? Adana Demirspor'a, Galatasaray'a ya da diğer takımlara karşı ilk kez mi haksız karar verildi. Bir komedinin ortasındayız, herkese yazık."

"GALATASARAY'A YETİŞEMİYORLAR, YAKALAYAMIYORLAR"

Galatasaray'ın her şartta yoluna devam ettiğine vurgu yapan Öztürk, "Şu anda görüyorsunuz, ne olursa olsun her koşulda adaletsizliğin olduğu ortamlarda bile Galatasaray'a yetişemiyorlar, yakalayamıyorlar. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın daha da kuvvetlenmiş olması, onları endişelendiriyor. Onlar adına üzülüyoruz." diye konuştu.

"ÇAMURDA GÜREŞENLER..."

Bu olayın kimsenin işine yaramayacağını da belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Bu olay kimsenin işine yaramaz. Pusuda bekleyip, Adana Demirspor'un başkanı ve yardımcısı demeç vermeden açıklama yapanların da işine yaramaz. Çamurda güreşenler... Devam etmeyeyim, teşekkürler."

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Zaten ligden düşeceği kesin olan bir takım kesinlikle böyle gereksiz risklere girmezdi. Belli ki birilerinin parmağı var bu işte. Galatasaray a çamur atıp itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Millet anlamıyor sanıyorlar hala toplumu 15-20 yıl önceki gibi cahil sanıyorlar ama insanlar uyandı artık, kimse yutmuyor artık bu planları ve hileleri.

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

ya bu saçmalamış resmen sen çıkıp benim futbolcum mertens bunu hep yapıyor diyecek cesaretin varmı ..yok...haykırıp ağlamayın ..ayıp biraz adaletli olun hep katakülle ile olmaz takke düştü kel göründü rezillik bu

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

fetosaraylilar gerçek yüzünüz bu işte her maciniz skandal sizin hocanız gibi

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Onursuz saray ülkeyi rezil ettiniz hırsızlar utanmadan konuşuyor

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Haber YorumlarıVeysel null:

Galatasaray yalnız değildir!!! Arkasında dağ gibi taraftarı vardır. Galatasaray ı etrafta pusuda bekleyen sırtlanlara yem etmeyiz!!!

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Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Ahlaksızlar,emek hırsızları utanın lütfen utanınnnnn. ...

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Haber Yorumlarıharun fazıl:

Fetönün bitmediğinin kanıtı. Fetösaray, Şikesaray, Himmetsaray, Bahissaray bu ülkenin güvenlik sorunu.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Geçen hafta çaykurdan alındı maç feneve verildi.çaykur niye çekilmedi maçtan....TFF,MHK derhal istifa etmeli ...

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış

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