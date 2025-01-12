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Metin Öztürk: 'Galatasaray'ın önünü engellemeye çalışıyorlar'

Metin Öztürk: 'Galatasaray'ın önünü engellemeye çalışıyorlar'
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir maçının ardından federasyonu eleştirerek Galatasaray'ın önünü engellemeye çalıştıklarını söyledi. Ayrıca VAR uygulamalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

- Metin Öztürk : " Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar"

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, federasyonun istifa edip Türk futbolunun önünü açması gerektiğini söyleyerek, "Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın futbolcularına oyunu çirkinleştirmedikleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Öztürk, "Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ve ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm takımlara olduğu gibi bizi de müthiş bir misafirperverlikle ağırladılar. Bunların işin güzel tarafı. Futbol tarafına geldiğimiz zaman söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Biz daha evvel de bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet etmiştik. Hala aynı ısrarımız devam ediyor. Seçilmesine katkılarımız da oldu. Bundan dolayı üzgünüz, kandık. Görüyorsunuz, takım harcama limitleriyle ilgili bir karar alıyorlar ve sonra bakıyorlar birilerinin işine gelmiyor. Galatasaray her sene şampiyon olduğu için limitleri diğer takımlara göre yüksek. Galatasaray'ın limit problemi yok. Bu limit problemi kimi rahatsız etmiş olabilir, biraz dikkatli bakmak lazım. Tahkim konusunda da tutarsız olduklarını disiplin kararlarında gördük. Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. PFDK'nın aldığı kararda da gördünüz, tribünlerin yarısını yok ettiler. Bugün sahada oynatmamaya çalışan hakem vardı. Müdahale etmesi gerek yerde etmeyen VAR, vardı. Zaten sabıkalı bir VAR. Verilmeyen penaltımız var. Torreira'ya baktığınız zaman, oradaki sarı kart o da inanılır gibi değil. Neresinden bakarsanız bakın skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler ve Türk futbolunun önünü açarlar. Yarınki maçta da ikinci sıradaki rakibi ayakta tutmak için ne yapacaklar onu da gözlemleyeceğiz. Büyük ihtimalle ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak, ittirmek için ellerinden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk"

Ligin ikinci yarasında VAR hakemlerinin yabancı olacağının açıklanmasıyla ilgili de konuşan Öztürk, "Biz geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun Galatasaray mayıs ayında şampiyon olacak ve gerçek 5. yıldızı takacak. Onlar sahtelerini takmaya devam ediyorlar. Kendi kamuoyunu oyalamak için benim önerim; kuruluş yılları 1907, 7 yıldız taksınlar, hiç olmazsa havaları olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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