Messi, ABD'de alev aldı! Herkes 5 maçta attığı gol sayısını konuşuyor

Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte ile kozlarını paylaşan Inter Miami, mücadeleyi 4-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın 86. dakikasında fileleri havalandıran Lionel Messi, ABD ekibiyle bu sezon 5. maçında 8. golünü atmayı başardı. Arjantinli yıldızın 36 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performans büyük takdir topladı.