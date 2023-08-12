Messi, ABD'de alev aldı! Herkes 5 maçta attığı gol sayısını konuşuyor
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Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte ile kozlarını paylaşan Inter Miami, mücadeleyi 4-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın 86. dakikasında fileleri havalandıran Lionel Messi, ABD ekibiyle bu sezon 5. maçında 8. golünü atmayı başardı. Arjantinli yıldızın 36 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performans büyük takdir topladı.
ABD'de Lionel Messi fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte karşısında Inter Miami'nin 4. golünü atan Messi, yeni takımının formasıyla çıktığı 5. maçında 8. golüne ulaştı.
SON SÖZÜ MESSI SÖYLEDİ
Karşılaşmada Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Josef Martinez, 32. dakikada Robert Taylor, 78. dakikada kendi kalesine Adilson Malanda ve 86. dakikada Lionel Messi kaydetti.
5 MAÇTA 8 GOL ATTI
Inter Miami formasıyla 5. maçına çıkan Messi ise şovunu sürdürdü. Arjantinli yıldız, ABD ekibiyle 8. golünü atarken, bir de asisti bulunuyor.