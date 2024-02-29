Üye Girişi
Haberler

Mert Hakan Yandaş ne yaptı, ceza alacak mı?

Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi ağırlamış, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, Ankaragücü tribünlere yönelik hareketleri ve birtakım ifadeleri olmuştu. Peki, Mert Hakan Yandaş ne yaptı, ceza alacak mı? İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş ne yaptı? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi ağırlamış, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, Ankaragücü tribünlere yönelik hareketleri ve birtakım ifadeleri olmuştu. Peki, Mert Hakan Yandaş ne yaptı, ceza alacak mı? Detaylar haberimizde...

MERT HAKAN YANDAŞ NE YAPTI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

MERT HAKAN YANDAŞ CEZA ALACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi ağırlamış, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, Ankaragücü tribünlere yönelik hareketleri ve birtakım ifadeleri olmuştu. Ardından Kazımcan Karataş'la bir arbede yaşamıştı.

Söz konusu görüntüler sonrası Ankaragücü harekete geçti. Ankaragücü, Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." denildi.

Mert Hakan Yandaş ne yaptı, ceza alacak mı?

Haberler.com / Onur Bayram - Spor

Mert Hakan Yandaş MKE Ankaragücü Türkiye Kupası Ankaragücü Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 29 Şubat Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? LA Lakers Washington Wizards NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Orlando Magic Utah Jazz Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns vs Houston Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Kül Masalı final mi yaptı, bitti mi? Kül Masalı hangi gün, hangi kanalda? Kül Masalı günü mü değişti? Kül Masalı yok mu? Kül Masalı yok mu bu akşam yok mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Mart Cuma Hutbesi! Survivor kim kazandı? 29 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor eleme adayları kim, potada kimler var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title