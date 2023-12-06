Üye Girişi
Haberler

Mersinli Milli Sporcu Ünal Alkayış Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan Altın Madalya İle Döndü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'de yaşayan milli sporcu Ünal Alkayış, spora başladığı ilk 10 yılda hiçbir başarı elde edemezken, yılmadan çalışmanın meyvesini aldı. 2010 yılından itibaren 17 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da madalyalar, İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu kazanan Alkayış, son olarak da Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü.

Mersin'de yaşayan milli sporcu Ünal Alkayış, spora başladığı ilk 10 yılda hiçbir başarı elde edemezken, yılmadan çalışmanın meyvesini aldı. 2010 yılından itibaren 17 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da madalyalar, İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu kazanan Alkayış, son olarak da Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü.

2000 yılından babasının zoruyla kick boks sporuna başlayan milli sporcu Ünal Alkayış, 10 yıl hiçbir başarı elde edemezken, katıldığı yarışmalarda madalya kazanamadı. Bu süreçte çalışmalarına ara vermeyen ve başarılar elde etmek için mücadelesini sürdüren Alkayış, 2010 yılında kazandığı ilk Türkiye şampiyonluğunun ardından şampiyonluklara üst üste ulaştı. O günden bugüne kadar 17 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da madalyalar, İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu kazanan Alkayış, son olarak da Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü. Geçen yıl kazandığı İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğunu kırık elle kazanan milli sporcu, artık hedefinin kendisi için sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

"10 yıl boyunca şampiyonalardan eli boş döndüm"

Spora başlama öyküsü ve başarılarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ünal Alkayış, 2000 yılında babasının zoruyla spora başladığını dile getirdi. Spora başladığı yıllarda şampiyonalardan eli boş döndüğünü vurgulayan Alkayış, "10 yıl boyunca şampiyonalardan eli boş dönüp, 10 yıl sonrasında artık yenilmez bir şampiyon oldum. 2010'dan sonra şampiyonluklar geldi. Serüven ondan sonra başladı. Tabii başarısız olduğum yıllarda bırakmayı hiç düşünmedim daha çok hırslandım. Daha çok antrenman yaptım ve daha çok çalıştım. Bugünlere geldik. 17 kez Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa'da ikinci oldum, üçüncü oldum. Dünya şampiyonalarında ikinci ve üçüncü oldum. Geçen sene İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldum. Hatta İslami Dayanışma Oyunları'nda sabah yarı final maçımı, akşam final maçını yaptım. Sabah yarı final maçında elim kırıldı. Final maçına kırık elle çıkıp o şekilde şampiyon oldum. Bugüne kadar en büyük başarım İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğumdu" diye konuştu.

Eli kırık maça çıkma sürecini de anlatan Ünal Alkayış, "Hastanede doktorlarla birlikteyken doktor kesinlikle dövüşemeyeceğimi, eğer ki elimde tekrardan bir kayma olursa sinirlerin kopacağını ve elimi kullanamayacağımı söyledi. Beni bu maça çıkmam için, beni destekleyen, yanımda olan abimdi. Abimin bana verdiği cesaretle çıktım o maça. İyi ki de çıkmışım. Kazandım, şampiyon oldum" şeklinde konuştu.

"İstiklal Marşı'nı duyduğumda kendimle gurur duydum"

Son olarak Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda yarıştığını dile getiren milli sporcu, "Kilomda benimle birlikte 23 sporcu vardı. Ben 4 maç yapıp öyle şampiyon oldum. İlk rakibim Amerikalıydı, ikinci rakibim Kazakistanlı. Üçüncü maçım benim için kilomda sürpriz bir isimdi. Çünkü 71 kilonun dövüşçüsüydü, ben 75 kilonun dövüşçüsüyüm. 2011 yılından beri yenilmeyen Sırbistanlı bir sporcu vardı. İlk kez kaybetti. O da bana kaybetti. Finalde de geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybettiğim Ukraynalıyla rövanş yaptık. Finalde de Ukraynalıyı yendim öyle şampiyon oldum. Şampiyonluktan daha önce o Sırbistanlı sporcuyu yenmek benim için çok büyük bir başarıydı. Sadece benim için değil Türkiye için de öyleydi. Türkiye'den birçok sporcudan mesaj aldım. Birçok oradaki ülke federasyonlarından tebrik aldım. Büyük bir sporcuydu. Rövanş kazanmak da benim için çok önemliydi. Çok gurur vericiydi. İstiklal Marşı okunana kadar, o kürsüye çıkana kadar çok fazla bir şey hissetmedim ama İstiklal Marşı'nı duyduğumda kendimle gurur duydum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Kick Boks Dünya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title