Mersin Spor Kulübü, Aliağa Petkim Maçında Galibiyet Hedefliyor
Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Aliağa Petkim ile oynayacağı maçta galibiyet serisi başlatmak istiyor. Başantrenör Can Sevim, 'Kazanıp emin adımlarla yola devam etmek istiyoruz' dedi. Maç, 26 Ekim Pazar günü İzmir Enka Spor Salonu'nda oynanacak.

Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda karşılaşacağı Aliağa Petkim maçını kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Başantrenör Can Sevim, "Kazanıp emin adımlarla yola devam etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, hafta sonu oynayacağı Aliağa Petkimspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncular, Başantrenör Can Sevim'in teknik taktikleri doğrultusunda çalıştı.

"Kazanıp emin adımlarla yola devam etmek istiyoruz"

Deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu söyleyen Başantrenör Sevim, "Zorlu ve yoğun bir süreci geride bıraktık. Deplasmanda 2 tane şampiyonlar ligi maçı oynadık. O sırada 3 tane de Türkiye Ligi maçı oynadık ki, bunlar da gerçekten çok zorlu karşılaşmalardı ve önemli takımlara karşı oynadık. Şimdi de takım olarak hem biraz dinlenme hem de iyi antrenman yapabilme şansı bulduğumuz bu haftada da Aliağa Petkim ile karşılaşacağız. Onlar da zor bir dönemden geçiyorlar. Ligde istedikleri konumda değiller. Kendi evlerinde mutlaka bunu değiştirmek isteyeceklerdir. Sert bir karşılaşma bekliyoruz, buna hazır olmamız lazım. Maçın başından itibaren çok ciddi ve konsantre bir şekilde sahada olmamız lazım ki, kazanıp emin adımlarla yola devam edebilelim" dedi.

Leon Harun Apaydın: "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

Aliağa Petkim'in kaliteli oyunculardan kurulmuş iyi bir takım olduğunu söyleyen Mersin Spor Kulübü oyuncularından Leon Harun Apaydın ise "Kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız ama bizim takımın daha kaliteli ve iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Güzel bir takım ortamı var. Şu an iyi çalışıyoruz. Umarız hafta sonu maçı kazanacağız. Avrupa bizim için yeni bir serüven. O maçlara da aynı Türkiye Süper Ligi'nde çalıştığımız gibi çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Avrupa maçını evimizde oynayacağız. Taraftarımızla beraber maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Enka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 26 Ekim Pazar günü saat 18.00'da başlayacak. - MERSİN

