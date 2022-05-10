Mersin'de Festival Voleybol heyecanı başlıyor

Mersin'de Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle bu yıl ilk kez yapılacak Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor.

Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı maçların oynanacağı Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezi'nde yapıldı. Düzenlenen toplantıya; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ise federasyon olarak altyapıları çok önemsedikleri için Türkiye'nin voleybol ülkesi olduğunu her yerde anlatıklarını kaydederek, "Amacımız ülkemizdeki voleybolun ve milli takımımızın temel taşı olan altyapılara gösterilen öneminin kulüp ve tüm voleybol paydaşlarının bütünleyiciliğini sergilenmektir. Daha önce dört Festival Voleybol organizasyonu yapmıştık. Pandemi nedeniyle 2019 yılından bu yana ilk kez Yenişehir Belediyesi'nin organizasyona sağladığı katkıdan dolayı Mersin'de düzenliyoruz. Bize bu imkanı sağladığı ve voleybola verdiği destek nedeniyle Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyoruz. Mersin'de düzenlenen organizasyonda 160 takıma ev sahipliği yapılacak. Bu festival için 80 Mersin hakemine de kurs verdik. Maçlarda bu hakemlerimiz görev alacak. Temiz Oyun İyi Davranış Projesi'ni ilk kez burada, Festival Voleybol'da uyguluyoruz. Sporda kazanmak için mücadele eden dostluk, barış ve kaynaşma olgularını geliştirmek önemli ama en önemlisi kaybetmeyi kabul ederek ve kazananı kutlamak. Biz voleybolda bunu istiyoruz" ifadesini kullandı.