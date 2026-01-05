Merkezefendi'nin hasreti bitti

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket 4 maçlık mağlubiyet serisine evinde düşme hattındaki Büyükçekmece Basketbol'u yenerek son verirken alt sıralarla bağını da kopardı. Ligde 14 maçta 5 galibiyete ulaşan Denizli ekibi düşme hattına 2 galibiyet fark attı. Merkezefendi'de Bleijenbergh 32 sayıyla maçın yıldızı oldu. Sezonun ilk yarısını cumartesi günü İstanbul'da Erokspor deplasmanında tamamlayacak olan Merkezefendi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, "Hücum performansımız çok iyiydi. Önemli bireysel performanslar vardı. Oyuncularımı ve ekibimi galibiyet için tebrik ediyorum. Öte yandan savunmada daha enerjik ve iyi olabilirdik, oyunun o bölümünden memnun değilim. Maçı daha erken koparabilirdik. Bazı bölümleri yetecek kadar oynadık. Çok yetenekli bir takımımız var ama savunma tarafında daha iyi olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

