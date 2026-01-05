Haberler

Merkezefendi'nin hasreti bitti

Merkezefendi'nin hasreti bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, 4 maçlık mağlubiyet serisini evinde düşme hattındaki Büyükçekmece Basketbol'u yenerek sonlandırdı. Bu galibiyetle alt sıralarla olan farkı açan Denizli ekibi, Bleijenbergh'in 32 sayılık performansıyla öne çıktı.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket 4 maçlık mağlubiyet serisine evinde düşme hattındaki Büyükçekmece Basketbol'u yenerek son verirken alt sıralarla bağını da kopardı. Ligde 14 maçta 5 galibiyete ulaşan Denizli ekibi düşme hattına 2 galibiyet fark attı. Merkezefendi'de Bleijenbergh 32 sayıyla maçın yıldızı oldu. Sezonun ilk yarısını cumartesi günü İstanbul'da Erokspor deplasmanında tamamlayacak olan Merkezefendi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, "Hücum performansımız çok iyiydi. Önemli bireysel performanslar vardı. Oyuncularımı ve ekibimi galibiyet için tebrik ediyorum. Öte yandan savunmada daha enerjik ve iyi olabilirdik, oyunun o bölümünden memnun değilim. Maçı daha erken koparabilirdik. Bazı bölümleri yetecek kadar oynadık. Çok yetenekli bir takımımız var ama savunma tarafında daha iyi olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu