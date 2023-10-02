Menemen FK, galibiyet serisine başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde arka arkaya iki maçını da kazanarak galibiyet serisini başlattı.

Lige galibiyetle başlayan ve daha sonra oynadığı üç maçta da kötü sonuçlar alan Menemen FK, son iki hafta mücadelesinde de önce 24 Erzincanspor'u daha sonra da Fethiyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini başlattı. İzmir ekibi, bu galibiyetlerle puanını 10'a çıkararak ligde 5. sıraya kadar yükseldi. Hedefine adım adım yürüyen Menemen FK'da Teknik Direktör Cenk Laleci, takımının gösterdiği oyundan ve girdiği pozisyonlardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha çalışacağız daha önümüzde çok yol var ve şampiyonluk yolundaki bir engeli aşmış olduk" ifadelerini kullandı. - İZMİR