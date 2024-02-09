Mehmet Büyükekşi: "Ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi kura çekimi sonrası konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İnşallah hedeflerimize ulaşmak için yönetim olarak, teknik ekip olarak elimizden gelen bütün desteği verip Milli Takım olarak ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz, başarılar yaşatmak istiyoruz ve moral vermek istiyoruz" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. Kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yerinde takip etti.

Başkan Büyükekşi, Fransa'nın başkenti Paris'te çekilen kuraların öncesinde TFF heyetinin gün boyunca katıldığı etkinliklerle alakalı yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten uzun bir gündü. Önce UEFA'nın genel kurulunu yaptık. Orada bir takım statü değişiklikleri vardı. En önemli konu da Aleksander Ceferin'in bir dönem daha uzatma konusunda önerisi, 2.5 yıllık yaptığı dönemi saymayıp onun ayrı bir değerlendirmesiydi ki bu da büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Bazı ülkeler başta olmak üzere ret oyu kullandı. Aleksander Ceferin de burada şunu ima ediyor; ben kendim için yapmıyorum, burada bir boşluk var, bu boşluğu, yanlış olan şeyi düzeltmek adına yapıyorum, 2027'de aday olmayabilirim veya aday olmayacağım şeklinde bir açıklama var. Ama diğer taraftan biliyorsunuz özellikle bu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi dışında bir girişim vardı bazı ülkelerin takımlarında, buna karşı çok sert konuştu. Bugün 70. yıldönümüydü UEFA'nın, 70 yıllık bir oluşum, 'Bu 70 yıllık oluşumu siz yok sayamazsınız, onun için bunun dışındaki girişimleri de kesinlikle kabul etmiyorum' dedi. Avrupa'da Kulüpler Birliği'nin de temsilcileri seçildi. Daha sonra biliyorsunuz Aleksander Ceferin'le bir görüşmemiz oldu" ifadelerini kullandı.

"1 milyon çocuğa ulaşmak istiyoruz"

FIFA Başkanı Infantino'ya yapılan ziyaretle alakalı da konuşan Başkan Büyükekşi, "Infantino ile güzel bir görüşmemiz oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde hedefimiz 500 bin çocuktu, şimdi hedefimizi 1 milyon çocuğa çıkardık, orada destek istedik. Belki bir etkinlik yapıp Infantino'yu davet etmek konusunda görüştük. O da çok güzel karşıladı. Çünkü UEFA'nın şu anda çocuklar için kurduğu vakıf var. Bu vakıf çocuklara futbolu sevdirmek için çalışıyor ama bütün ülkelerde yaptığı çalışmalarla ilgili bugün bir sunum yaptılar, 230 bin çocuğa ulaşmışlar. Halbuki bizim projemizde şu anda ilk hedefimiz 500 bin ki hemen hemen yaklaştık. Daha sonra da 1 milyon çocuğa ulaşmak istiyoruz. O yüzden bu konuda çok memnun oldu Infantino Başkanımız. İnşallah Türkiye'ye gelecek, beraber bir program yapacağız. Ayrıca bu konuda da destek istedik. Hem malzeme desteği hem de maddi olarak destek. İnşallah güzel olacak" diye konuştu.

"Hedefimiz grup lideri olmak ve A Ligi'ne yükselmek"

Kura çekiminin ardından gruptaki rakiplere dair görüşlerini de ifade eden Büyükekşi, "Güzel bir kura çektik. Galler'i biliyorsunuz Türkiye'de Samsun'da yendik, arkasından deplasmanda berabere kaldık. İzlanda, geçmişte belki bize ters gelen bir takımdı ama şu anda Avrupa'nın en genç oyuncularından oluşan bir Milli Takımımız var. Hocamıza güveniyoruz. Aynı şekilde futbolcularımıza güveniyoruz. Karadağ da tanıdık bir takım. İnşallah burada da hedefimiz grup lideri olmak ve A Ligi'ne yükselmek. Burada bir konu daha çok önemli. Burayı lider bitiren takımlara Dünya Kupası'na katılmak için bir şans oluyor ama inşallah buna gerek kalmaz; Dünya Kupası grup kuraları çekildiğinde orada da play-off'a gerek kalmadan Dünya Kupası'na gidecek bir şekilde başarılı oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli Takım olarak ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz"

A Milli Takımın son dönemdeki yükselen grafiğine dikkat çeken Mehmet Büyükekşi, "Özellikle son aylarda Milli Takımımız son derece başarılı. Hedefimiz de yeni genç oyuncularımız geliyor; Arda gibi, Kenan gibi Juventus'ta iyi işler çıkarıyor, yine şu anda Beşiktaş'ta Semih gibi genç bir yıldızımız güzel işlere imza atıyor. Gelecek adına gençlerimize, Milli Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşmak için yönetim olarak, teknik ekip olarak elimizden gelen bütün desteği verip Milli Takım olarak ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz, başarılar yaşatmak istiyoruz ve moral vermek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası var; ilk hedefimiz orası şu anda. Biliyorsunuz mart ayında önce Macaristan sonra Avusturya'da milli maç yapacağız. Yine bugün açıkladığımız haziran ayının başında İtalya ile bir hazırlık maçı yapacağız. Bu maçlarda başarılı olup hedef Almanya'da da öncelikle bir yarı finale ulaşıp daha sonra da üzerini düşünmek hedefimiz. Ülkemize hayırlı olsun, inşallah hep birlikte güzel, başarılı bir turnuva gerçekleştiririz" dedi.

Hamit Altıntop: "Bu sistemde devam etmek istiyoruz"

A Milli Takım'ın son 3 yıldaki gidişatı ve sistemine dair konuşan Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Hayırlı olsun, güzel bir kura. Bildiğiniz gibi C Grubu'ndan B Grubu'na çıkma hakkı kazandık. Şimdiki hedefimiz de özellikle bu kuradan sonra A Grubu'na çıkmak ve Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmek. 3 yıldır A Milli Takım sorumlusuyum. Son 3 yılı analiz ettiğimizde iyi bir gidişatımız var. Sadece sonuç olarak değil, oyuncu grubunun yaş ortalaması düştü, oyun güzelleşti. Bu sistemde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Takımımızın ve oyuncularımızın dominant oyunlarını sürdürmek istiyoruz"

Gruptaki rakiplerle alakalı yorumlarını da yapan Altıntop, "Bildiğiniz gibi tarihimizde İzlanda'da çok iyi sonuçlar almadık. Galler'e karşı da dönem dönem zorlandığımız oldu. Ama ben inanıyorum ki bu olumlu süreci, olumlu gelişimi yansıtmaya devam edeceğiz. Takımımızın ve oyuncularımızın dominant oyunlarını sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Semih Kılıçsoy her zaman radarımızda, potansiyeline inandığımız bir oyuncuydu"

Milli takımın havuzunda birçok genç futbolcu olduğunu ve bu futbolcuların takipleri altında olduğunu belirten Hamit Altıntop, Semih Kılıçsoy'un da bu oyunculardan biri olduğunu söyleyerek, "Benim 5. yılım görevimde. İlk yıldan itibaren Genç Milli Takımlardan sorumluyum. 3 yıldır da A Milli Takım'dan da sorumluyum. Aslında Semih Kılıçsoy bir sürpriz değil, Semih'le biz aylardır, yıllardır beraberiz. Saha içerisinde takip ediyoruz, yakından ilgileniyoruz. Hocalarımız çok özveriyle çalışıyor. Semih'in Beşiktaş'ta süre alması ister istemez biraz daha göz önüne gelmesini sağladı. Ama her zaman radarımızda, her zaman potansiyeline inandığımız bir oyuncuydu. Tabii ki kadromuzu güçlendirmesi, rekabeti artırması bizler için çok gurur verici" dedi.

"Türkiye'mizin tarihindeki en iyi Milli Takım'ı oluşturabiliriz"

Başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiğinin de altını çizen Altıntop, "Bizim hayallerimiz büyük ama hayallerin içini de doldurmak lazım. Bu nedir; çok çalışmak lazım, beraber çalışmak lazım. Biliyorsunuz futbolda 3 tane sonuç var. Bu sonuçlardan biri yenilmek, biri berabere kalmak, diğeri de kazanmak. Ben bunu öncesinde söylemiştim. Yan yana oynamak var, beraber oynamak ve birbiriniz için oynamak var. Bizim hedefimiz yönetici olarak veya teknik ekibi destekleyerek birbirimiz için sahaya çıkmak. Bunu başarabilirsek, kardeşlerimiz de iyi performans gösterirse, kendilerine inanırlarsa inanıyorum ki çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Bildiğiniz gibi EURO 2032 ülkemizde olacak. Bu kardeşlerimizle beraber oraya çok güçlü, çok büyük hedefler koyarak ilerleyebiliriz ve Türkiye'mizin tarihindeki en iyi Milli Takım'ı oluşturabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Eröğüt: "Bizim amacımız bu grubu lider tamamlamak ve hak ettiğimiz bir üst gruba çıkmak"

Başarı hedeflediklerini ve çalışmalarını da bu yönde yaptıklarını söyleyen Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, "Montella hocamızla sözleşme görüşmeleri yaparken, 3 tane hedefimiz olduğunu söylemiştik. Bir tanesi Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve başarılı olmak, bir tanesi Uluslar Ligi'nde tur atlamak ve Dünya Kupası'na katılmak. Uluslar Ligi önemli hedeflerimizden biri. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Büyük hedeflerimiz var. İnşallah ülkemizi gururlandıracağız. Ondan sonra da Uluslar Ligi başlıyor. Formatı değişti biliyorsunuz. Bizim amacımız bu grubu lider tamamlamak ve hak ettiğimiz bir üst gruba çıkmak. Ondan sonra da Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Biz şu anda yükselişte olan bir ülkeyiz. Genç ve potansiyelli bir takımız. Bu takımların en iyi dönemlerinde olmadığını biliyoruz. Bir her maçı, son dönemdeki ciddiyet ve arzuyla oynarsak grup liderliğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum" dedi.

FIFA Başkanı Infantino'ya yaptıkları ziyarete dair de bilgi veren Eröğüt, "Infantino, FIFA'nın ofisinde bizi ağırladı. Çok iyi geçti toplantı. Konularımızdan biri, bizim 1 milyon çocuğa dokunmak istediğimiz, futbolu okullara sokmak istediğimiz programdı. Bununla ilgili istişarelerde bulunduk. FIFA'yla birlikte hangi organizasyonları Türkiye'ye getirebiliriz bunları istişare ettik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL