Mehmet Altıparmak: 'Hedefimiz Play-off Oynamak'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başında ilk idmanına çıkan teknik direktör Mehmet Altıparmak, hedefinin kırmızı-beyazlı ekibe play-off oynatmak olduğunu söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük camialarından birine geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kendisinden önce kırmızı-beyazlı ekipte görev yapan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'a teşekkür eden Altıparmak, "Bu bir bayrak değişimidir." dedi.

Sivasspor'un ve kendisinin hedeflerinin olduğunu vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Öncelikle takımı bulunduğu bölgeden bir an önce yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımızla bir toplantı yaptık, gereken şeyleri söyledik. Bundan sonra yapacağımız tek şey çok fazla konuşmayacağız, çok çalışacağız. Bu çalışmanın sonunda da Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak bizim en büyük amacımız. Şu anda yapacağımız tek şey birlik, beraberlik içinde olmak. Küskünler var, takımın bulunduğu ortamdan dolayı maça gelmeyenler var. Dışarıdan bizi çok destekleyen ama maça gelmeyenler var. Artık bunları bırakalım, başka Sivasspor yok. Sivasspor'un etrafında toplanalım ve hedefimize hep beraber ilerleyelim."

"Biran önce alt sıralardan çıkmalıyız"

Altıparmak, bir basın mensubunun kısa vadedeki hedefi sorması üzerine, "Bir an önce alt sıralardan çıkmak ve birinci hedefimiz olan play-off potasına yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Devre arasına kadar hedefe ulaşmayı planladıklarını vurgulayan Altıparmak, "Sivasspor'a şu anda bulunduğu yer yakışmıyor. Biran önce futbol oynamamız lazım, bizim birinci amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Taraftarları tribünlere çekmek için futbol oynamaları ve puan almaları gerektiğine dikkati çeken Altıparmak, şöyle devam etti:

"Herkesi eğer tribünlere çekmek istiyorsak önce futbol olarak, sonra puan olarak taraftarlarımıza bunu ispatlamamız lazım. Ondan sonra da onları yanımızda göreceğiz. Ama birinci önceliğimiz biraz daha önde oynayan, biraz daha hücum eden, hücum gücü daha yüksek bir takım yaratmak. İnşallah bunu da başaracağız. Öncelikle hedefimiz play-off potası, sonrasında da ikinci büyük hedefimize gideceğiz."

Ligde hafta sonu Ümraniyespor ile oynayacakları maça da değinen Altıparmak, "Takımımız zorlu bir süreçten çıktı. Önümüzde hem Ümraniyespor hem de Manisa FK maçı var. Sonrasında da milli takım arası var. Milli takım arasında sakat ve hazır olmayan oyuncuları kazanmak önemli. Kimle nerede oynarsak oynayalım birinci hedefimiz galip gelmek." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenman öncesi futbolcular ve teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada Türk bayrağı açtı.

Antrenmanda futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı.

Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor, 1 Kasım Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.