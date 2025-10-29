Haberler

Mehmet Altıparmak: 'Hedefimiz Play-off Oynamak'

Mehmet Altıparmak: 'Hedefimiz Play-off Oynamak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takımın hedefinin play-off potasına girmek olduğunu belirtti. İlk idmanını gerçekleştiren Altıparmak, takımda birlik ve beraberlik sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başında ilk idmanına çıkan teknik direktör Mehmet Altıparmak, hedefinin kırmızı-beyazlı ekibe play-off oynatmak olduğunu söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük camialarından birine geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kendisinden önce kırmızı-beyazlı ekipte görev yapan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'a teşekkür eden Altıparmak, "Bu bir bayrak değişimidir." dedi.

Sivasspor'un ve kendisinin hedeflerinin olduğunu vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Öncelikle takımı bulunduğu bölgeden bir an önce yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımızla bir toplantı yaptık, gereken şeyleri söyledik. Bundan sonra yapacağımız tek şey çok fazla konuşmayacağız, çok çalışacağız. Bu çalışmanın sonunda da Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak bizim en büyük amacımız. Şu anda yapacağımız tek şey birlik, beraberlik içinde olmak. Küskünler var, takımın bulunduğu ortamdan dolayı maça gelmeyenler var. Dışarıdan bizi çok destekleyen ama maça gelmeyenler var. Artık bunları bırakalım, başka Sivasspor yok. Sivasspor'un etrafında toplanalım ve hedefimize hep beraber ilerleyelim."

"Biran önce alt sıralardan çıkmalıyız"

Altıparmak, bir basın mensubunun kısa vadedeki hedefi sorması üzerine, "Bir an önce alt sıralardan çıkmak ve birinci hedefimiz olan play-off potasına yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Devre arasına kadar hedefe ulaşmayı planladıklarını vurgulayan Altıparmak, "Sivasspor'a şu anda bulunduğu yer yakışmıyor. Biran önce futbol oynamamız lazım, bizim birinci amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Taraftarları tribünlere çekmek için futbol oynamaları ve puan almaları gerektiğine dikkati çeken Altıparmak, şöyle devam etti:

"Herkesi eğer tribünlere çekmek istiyorsak önce futbol olarak, sonra puan olarak taraftarlarımıza bunu ispatlamamız lazım. Ondan sonra da onları yanımızda göreceğiz. Ama birinci önceliğimiz biraz daha önde oynayan, biraz daha hücum eden, hücum gücü daha yüksek bir takım yaratmak. İnşallah bunu da başaracağız. Öncelikle hedefimiz play-off potası, sonrasında da ikinci büyük hedefimize gideceğiz."

Ligde hafta sonu Ümraniyespor ile oynayacakları maça da değinen Altıparmak, "Takımımız zorlu bir süreçten çıktı. Önümüzde hem Ümraniyespor hem de Manisa FK maçı var. Sonrasında da milli takım arası var. Milli takım arasında sakat ve hazır olmayan oyuncuları kazanmak önemli. Kimle nerede oynarsak oynayalım birinci hedefimiz galip gelmek." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenman öncesi futbolcular ve teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada Türk bayrağı açtı.

Antrenmanda futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı.

Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor, 1 Kasım Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title