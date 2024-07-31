Üye Girişi
Haberler

Mbappe'den sürpriz yatırım! Fransız kulübü Caen'i satın aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yaz servet değerinde bir sözleşmeyle Real Madrid'e 5 yıllık imza atan dünyaca ünlü Fransız yıldız Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekibi Caen'in yüzde 80 hissesini 20 milyon euroya satın alarak takımın yeni sahibi oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Monaco altyapısına girmeden önce Caen'in seçmelerine katılmıştı.

Bu yaz İspanyol devi Real Madrid'e büyük bir servet karşılığında imza atan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kylian Mbappe, sürpriz bir yatırıma imza atarak kulüp sahibi oldu.

CAEN'İN YENİ SAHİBİ MBAPPE

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Caen'un çoğunluk hissesi, spor ve medya sektöründe faaliyet gösteren ve Mbappe'nin sahibi olduğuInterconnected Ventures (ICV) şirketinin yatırım kolu Coalition Capital'e geçti.

Mbappe'den sürpriz yatırım! Fransız kulübü Caen'i satın aldı

YÜZDE 80'İNE 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Anlaşmayı resmi olarak imzalayan 25 yaşındaki Mbappe, Fransız ekibinin hisselerinin yüzde 80'inin sahibi oldu. Fransız basınında yer alan haberlerde Mbappe'nin bu imza için 20 milyon euro ödediği belirtildi. Yıldız futbolcunun, Monaco altyapısına girmeden önce Caen'in seçmelerine katıldığı bilgisi de verildi.

Mbappe'den sürpriz yatırım! Fransız kulübü Caen'i satın aldı

REAL MADRID'DEN SERVET KAZANIYOR

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanıyor. Öte yandan yıldız isim, Madrid temsilcisinden 100 milyon euro da imza parası alacak.

Mbappe'den sürpriz yatırım! Fransız kulübü Caen'i satın aldı

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid'e imza atmadan önce Monaco ve Paris Saint-Germain formaları giyen Kylian Mbappe, kariyeri boyunca 373 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 288 gol atma başarısı gösteren Mbappe, 126 da asist yaptı. Kulüp kariyerinde sayısız başarıya imza atan ve Fransa Milli Takımı'nın formasını da başarıyla terleten 25 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi zaferi de yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kylian Mbappe Kylian Mbappe Real Madrid Real Madrid Fransa Madrid Futbol Spor Haberler

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? 4N1K 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 4N1K 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Karabağlar 1 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi?
İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
500

Yorumlar (1)

V Gungordu:

aklı sadece futbolda değil.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title