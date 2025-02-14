MBA Okulları Ataşehir Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye Hentbol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği Okul Sporları Gençler Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı şampiyonu oldu.

MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı sporcuları, İstanbul şampiyonu olduktan sonra Bölge Şampiyonası'nda da tüm maçlarını büyük farkla kazandı. Türkiye Şampiyonası'ndaki 5 maçından galip ayrılan MBA Ataşehir Hentbol Takımı, Giresun ilinde gerçekleşen final maçını 26-21 skorla kazanarak 2025 Türkiye şampiyonu olarak adını zirveye bir kez daha yazdırdı.

MBA Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı, 2023 ve 2024 yıllarında da Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı. - İSTANBUL