Maximiles Black The Bodrum Cup 37. Kez Başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, Yalıkavak-Yalıkavak etabıyla start verdi. 110 teknenin katıldığı etapta yaklaşık 1350 yarışçı kıyasıya mücadeleye başladı. The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal, "65 yarışçı yatımız, 40 komite yatımız olmak üzere 110 unsurla deniz üzerindeyiz. Şu anda yaklaşık 1350 yarışçımız deniz üzerinde" dedi.

Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, Yalıkavak-Yalıkavak etabıyla start verdi. Yalıkavak Marina sabahın ilk ışıklarıyla yelkenlerle doldu. Maximiles Black The Bodrum Cup'ın ilk yarışı olan Privia Black Etabı, rüzgarla birlikte denizde heyecan dolu anlara sahne oldu. 37'nci yılın ilk startı, yüzlerce yelkencinin ve izleyicinin coşkusuyla verildi. Start öncesinde The Bodrum Cup'a emek veren isimlerden bu yıl hayatını kaybeden Necati Zincirkıran ve hayatını kaybeden tüm denizciler anısına denize çelenk bırakıldı. Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muttaş Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden, Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, İş Bankası Özel Bankacılık Birim Müdürü Tuğba Sazak, Cactus Otel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nurçe Erben, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve Onursal Başkan Erman Aras katıldı.

Öte yandan 37 yıldır dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası deniz festivali The Bodrum Cup'ta dün heyecanla beklenen kampana çaldı. Kampana töreni, Yalıkavak Marina'daki Maximiles Black Yarış Merkezi'nde gerçekleşti.

12 MİLLİK MÜCADELE BAŞLADI

37'nci yılın ilk yarışı Privia Black Etabı'nda yelkenciler, 12 millik Yalıkavak-Yalıkavak parkurunda rüzgarla yarıştı. Sabahın erken saatlerinde başlayan etapta, yüzlerce denizci 'Nesillerce' mottosuyla yelken açarken, Bodrum'un mavi suları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yalıkavak Marina'dan verilen startın ardından ekipler, hem kıyı seyri becerilerini hem de stratejik manevra yeteneklerini sergiledi.

'1350 YARIŞCI DENİZ ÜZERİNDE'

1350 yarışıcının olduğunu ifade eden The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Çok heyecanlıyız, bu sene ciddi bir katılım var. 65 yarışçı yatımız, 40 komite yatımız olmak üzere 110 unsurla deniz üzerindeyiz. Şu anda yaklaşık 1350 yarışçımız deniz üzerinde. Birkaç gün içerisinde bazı ekipler değişecek, dolayısıyla sayının artacağını düşünüyoruz. Şu anda Hollanda başta olmak üzere Almanya ikinci sırada; en çok katılımcımız oradan var. Her sene bu rakam artmaya başladı. Bu çok mutluluk verici. Pandemiden sonra biraz sorunlar yaşamıştık yabancı misafirlerimizle ama onların geri geldiğini görmek çok güzel. Diğer yandan da Türkiye'den tekne kiralayan yabancılarımız var. Bizim de hedefimiz, seneye oldukça fazla Türkiye'de bulunan yatın kiralanarak Bodrum Cup deneyimini tüm dünyadan insanların deneyimlemesi için çabalıyor olacağız Havaya göre değişecek ama bugünkü etabımız 12 millik bir etap olacak. Ardından 15, 20 ve tekrar 12 mil olacak etaplarımız var. Toplamda 120 mil gibi bir yol yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ MUĞLA'DA TURİZMİ 12 AYA YAYMAK'

Turizmin 12 aya yayılması konusunda The Bodrum Cup'ın önemli olduğunu belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yarışların Bodrum'da büyük bir heyecan kattığını ifade ederek "Bizim hedefimiz zaten Muğla'da turizmi 12 aya yaymak. Turizmin 12 aya yayılması anlamında The Bodrum Cup önemli" diye konuştu.

'DENİZDEN EKMEK SAĞLAYAN HERKESİN YANINDAYIZ'

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise "Sporcularımız yelkenlerini hem rekabet için hem dostluk için hem de Ege'nin o birleştirici gücü için açacaklar. Bodrum olarak buna ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bodrum Belediyesi olarak denizcinin, yelkencinin, denizden ekmek sağlayan herkesin yanındayız" dedi.

YALIKAVAK'TAN BODRUM'A

Kampana töreninin ardından startı verilen Maximiles Black 37'nci The Bodrum Cup, 20-25 Ekim tarihleri arasında 21 Ekim Salı Yalıkavak - Yalıkavak (12 mil), 22 Ekim Çarşamba Yalıkavak - İasos (14 mil) 23 Ekim Perşembe İasos - Yalıkavak (14 mil) 24 Ekim Cuma Yalıkavak - Bodrum (20 mil), 25 Ekim Cumartesi Bodrum - Bodrum (15 mil) etaplarında gerçekleştirilecek.

Öte yandan yarışlar, 25 Ekim Cumartesi Ağanlar Tersanesi'nde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.