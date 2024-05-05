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Max Verstappen Miami Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. etabı olan Miami Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında elde ettiği dereceyle ilk sıradan başlama hakkı kazandı. Yarış, Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. etabı Miami Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 27.241 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Sezonun ilk 5 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün, 0.141 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.214 saniye gerisindeki Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.

Miami Grand Prix'si yarın TSİ 23.00'te koşulacak.

Kaynak: AA / Spor

Dünya Şampiyonası Max Verstappen Formula 1 Miami Pilot Spor Güncel Haberler

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