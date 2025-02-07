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Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü
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Mauro Icardi, tedavi sürecinin devamı için İstanbul'a gelmiş olmasına rağmen, ülkesine geri döndü. Sakatlığının ardından Arjantin'e dönen Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma süreci nedeniyle uzun süre İstanbul'dan uzakta kalmıştı. Yeni sevgilisi ile birlikte İstanbul'a dönen Icardi, sorunlu boşanma davası ve çocuklarının velayeti için yeniden Arjantin'e dönmek zorunda kaldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, tedavi sürecinin devamı için İstanbul'a gelmiş olmasına rağmen ülkesine geri döndü.

GELİŞİYLE GİDİŞİ BİR OLDU

Arjantinli futbolcu, Wanda Nara ile olan ilişkisinin sona ermesinin ardından yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü. Ancak, Icardi'nin Türkiye'deki serüveni yine kısa sürdü.

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu boşanma davası ve çocuklarının velayeti için yaşanan hukuki süreç nedeniyle yeniden Arjantin'e dönmek zorunda kaldı. Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile uçaktan bir fotoğraf paylaştı.

Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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