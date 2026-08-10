Guendouzi: Sturm Graz maçına özgüvenli geldik

Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacakları karşılaşma için özgüvenli olduklarını söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi sarı-lacivertli takımın Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Graz Liebenau Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Buraya özgüvenli geldik"

Yarın oynanacak karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Guendouzi, "Yarın takım için önemli bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Ama bizler de bu maça hazırız. Maç içerisinde neler olacağını göreceğiz ama ilk maçtan aldığımız sonuçla buraya özgüvenli geldik. İyi bir maç çıkarttık ilk maçta. Bu maç için hazırız. Tabii ki zor olacağını biliyoruz. Sonuçta kendi evlerinde, kendi taraftarlarının önünde oynayacaklar ve ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Bizler de bu maç için hazırız. Umarım bir sonraki tura geçeriz" dedi.

"Benim için önemli olan takımın kazanması, taraftarlarımız için galibiyet elde etmek"

Performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Fransız futbolcu, "Ben sahaya çıktığım andan itibaren takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Hiçbir zaman umursadığım şeyler olmadı maçın en iyi oyuncusu seçilmek veya benzeri şeyler. Bunları hiçbir zaman önemsemedim. Benim için önemli olan takımın kazanması, taraftarlarımız için galibiyet elde etmek. Tek istediğim şey bu. Maçları kazanmak ve takımım için sahada elimden gelenin en iyisini yapabilmek ve kupalar kazanmak. Benim için en önemli şeyler bunlar. Bunlar olduktan sonra bireysel anlamdaki şeyleri hiç umursamıyorum. Şampiyon oluyorsak benim için en önemli şey odur" diye konuştu.

"N'Golo Kante ile oynadığım zaman kendimi özgüvenli hissediyorum"

Takım arkadaşı N'Golo Kante ile sahadaki uyumuna da değinen Guendouzi, "N'Golo gibi bir futbolcuyla oynadığınız zaman işler çok kolay oluyor. Bana göre hala dünyadaki en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Onun kalitesine baktığınız zaman hem defansif olarak hem de toplu oyunda işler çok kolaylaşıyor. Ben de onunla oynadığım her antrenmanda, her maçta bundan keyif almaya çalışıyorum. Onunla oynadığım zaman kendimi özgüvenli hissediyorum. Onun gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir gurur. Bizler sahada takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya, maksimumuzu vermeye çalışıyoruz. Birlikte oynadığımız zaman işlerin iyi olmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Önce takımı düşünüyoruz, kendimizi düşünmüyoruz. En önemli şeyin de bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Şu anda yaptığım tek şey kulübümdeki performansıma odaklanmak"

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ile henüz görüşmediğini belirten Guendouzi, "Kendisiyle bu konu hakkında görüşmedim ama ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her şeyden önce kulübümle, Fenerbahçe ile en iyi performansı sergilemem gerekiyor. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz. Benim için önemli olan kulübümde iyi bir performans sergilemek, sonrasında neler olacağına bakmak. Benim şu anda yaptığım tek şey kulübümdeki performansıma odaklanmak. Sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı