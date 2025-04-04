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Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak
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36 yaşındaki Alman futbolcu Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu. Sezon başında Roma'ya sezon sonuna kadar imza atan tecrübeli stoper, 18 yıl boyunca formalarını giydiği Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'yla sayısız başarıya imza attı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Alam stoper Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

18 YILLIK KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

36 yaşındaki Mats Hummels, futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu. Hummels, X hesabından yaptığı açıklamada "Duygularımla savaşıyorum, hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı an geldi. Futbolun bana kattığı onca şeyin ardından, 18 yıl sonra bu yaz kariyerimi sonlandıracağım." sözlerini kullandı ve forma giydiği takımlar olan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Roma ve Almanya Milli Takımı'na teşekkür etti.

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli savunmacı, bu sezon başında İtalyan ekibi Roma'ya transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Sezon boyunca şimdiye kadar 18 maçta süre alan Alman stoper, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

HUMMELS'IN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Almanya Milli Takımı ile 2014'te Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası kazanan kadroda bulunan Hummels, Bayern Münih le 10, Borussia Dortmund ile 7 kupa zaferi yaşadı. 2 farklı takımla 6 kez Bundesliga şampiyonu olan Alman stoper, Borussia Dortmund ile 2, Bayern Münih ile 4 kez ipi göğüsleyen takımlarda yer aldı. Kariyeri boyunca 797 resmi maçta mücadele eden Hummels, 65 gol ve 39 asist yaptı.

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

KAZANDIĞI KUPALAR

İşte Hummels'in kazandığı tüm kupalar;

  • 1 Dünya Kupası: 2014 Almanya
  • 6 Bundesliga: 2007-2008 Bayern Münih, 2010-2011 Borussia Dortmund, 2011-2012 Borussia Dortmund, 2016-2017 Bayern Münih, 2017-2018 Bayern Münih, 2018-2019 Bayern Münih
  • 4 Almanya Kupası: 2007-2008 Bayern Münih, 2011-2012 Borussia Dortmund, 2018-2019 Bayern Münih, 2020-2021 Borussia Dortmund
  • 6 Almanya Süper Kupası: 2013-2014 Borussia Dortmund, 2014-2015 Borussia Dortmund, 2016-2017 Bayern Münih, 2017-2018 Bayern Münih, 2018-2019 Bayern Münih, 2019-2020 Borussia Dortmund
  • 1 U21 Avrupa Şampiyonası: 2009 Almanya U21
  • 1 Almanya Lig Kupası: 2008 Bayern Münih

Mats Hummels, sezon sonunda futbolu bırakacak

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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