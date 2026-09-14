Marsilya’nın eski teknik direktörü Casoni’den, Beşiktaş’ın hücum hattına övgü!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympique Marsilya'nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Bernard Casoni, siyah-beyazlıların kaliteli ve etkili bir hücum hattına sahip olduğunu belirterek, Fransız ekibinin savunmada seviyesini ve konsantrasyonunu yukarı çekmesi gerektiğini söyledi.

Olympique Marsilya'nın 1993 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştığı dönemde kadronun önemli isimlerinden olan eski stoperi ve kulübün eski teknik direktörü Bernard Casoni, Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Fransız ekibinin formasını 221 kez sırtına geçiren ve 1999-2000 sezonunda da teknik direktörlük görevini üstlenen Casoni, Tüpraş Stadyumu'ndaki tribün atmosferinden Marsilya'nın mevcut durumuna, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'lı hücum hattına kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

"Kilit nokta; fiziksel mücadele ve takımın kendi güçlü yönlerine dayanması"

Avrupa kupalarındaki maçlarda saha içi mentalitenin belirleyici olduğunu vurgulayan Bernard Casoni, "Bu seviyedeki büyük Avrupa randevularında kilit nokta; fiziksel mücadele, ikili mücadelelerdeki tempo ve takımın kendi güçlü yönlerine dayanmasıdır" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş topu kazanır kazanmaz ileri oynamalı, baskıyı hissettirmeli"

Tribün avantajını da arkasına alacak olan Beşiktaş'ın sahada uygulaması gereken plana dikkat çeken tecrübeli futbol adamı, "Beşiktaş'ın maçı hareketlendirmek için topu kazanma hırsıyla oynaması ve topu kazanır kazanmaz hemen ileriye doğru oynaması gerekiyor. Bire bir pozisyonlarda rakibi zorlamalı ve baskıyı hem tribünlerde hem de saha içinde hissettirmeliler" ifadelerini kullandı.

"Marsilya yeniden yapılanma sürecinde, kadro yeteneği daha az"

Marsilya'nın mevcut kadro yapısını ve deplasman sınavını değerlendiren Casoni, Fransız temsilcisinin bir geçiş döneminden geçtiğini belirtti. Bernard Casoni, "Marsilya şu an yeniden yapılanma sürecinde olan bir takım ve kadro yeteneği eski seviyelere kıyasla daha az. Bu yoğun baskı ortamında oyuncuların nasıl bir reaksiyon vereceğini ve nasıl davranacağını sahada hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Marsilya savunması seviyesini yükseltmeli"

Siyah-beyazlıların Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard gibi dünya çapındaki yıldızlarla güçlendirdiği hücum hattına karşı Marsilya savunmasının nasıl bir duruş sergilemesi gerektiği yönündeki soruyu Casoni, şöyle yanıtladı:

"Beşiktaş'ın kaliteli ve etkili bir hücum hattı var. Marsilya savunma hattının kesinlikle seviyesini ve konsantrasyonunu yukarılara çekmesi gerekecek. Gerçekçi olmak gerekirse Marsilya'nın şu an için bir Avrupa kupası kazanmak adına ne finansal ne de sportif imkanı var. Bizim Şampiyonlar Ligi zaferini kazandığımız dönem ile bugünün futbolunu ve kadrolarını da birbiriyle kıyaslayamayız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı