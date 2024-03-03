Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nde rüzgar yetersizliği nedeniyle yarışlar iptal edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15'inci kez düzenlediği 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katıldığı Kış Trofesi'nin 3'üncü ayak ilk gün yarışları, yeterli rüzgar olmadığı için yapılamadı.

Birinci ayağın 20 Ocak'ta başlayıp 22 Ocak'ta sona erdiği, 2'nci ayağın 10 Şubat'ta başlayıp 12 Şubatta sona erdiği, Türkiye dahil Azerbaycan, Belarus, Fransa, Letonya, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 38 yelkenli yat ile 350 sporcu katılım sağladığı yarışın 3'üncü ayağı 2 Mart'ta başladı. Marmaris Netsel Marina'da bağlı bulunan yatlar, kulüpte hakem heyetinin verdiğini brifingin ardından ayrılarak körfez bir süre antrenman turları attı. Yağmurun şiddetli sağanağa dönüşmesi ve görüş mesafesinin kaybolmasıyla karaya çağrılan yatlar, havanın düzelmesiyle tekrar denize çıkarıldı. Uygun parkurun belirlemesinin ardından yatlar, sağanak altında sınıflarına göre start aldılar ancak rüzgar yetersizliği nedeniyle hakem heyeti yarışların iptal edilmesine karar verdi.

MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3'üncü ayağı, 3 Mart'ta yapılacak yarışlarla sona erecek. - MUĞLA