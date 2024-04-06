Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, Belçika, Fransa, Almanya, Kazakistan ve Rusya'dan 32 yelkenli yat ile 290 sporcu katıldı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifingle hazırlıklarını tamamlayan yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak uzun bir süre antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rüzgara göre parkur belirlemesinin ardından yatlar sınıflarına göre start aldı. Güneşli bir havada yarış için uygun rüzgarı kullanarak birbirleriyle mücadele eden yatlar, körfezde balonlarını açarak finişe geldi.

İlk gün yarışlarında 3 yarış birden yapılırken, plajda güneşlenen turistler ve vatandaşlar da renkli balonlarıyla yatları ilgiyle takip etti.

Beş ayaktan oluşan Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayağı, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.