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Markus Gisdol: İlk 15 dakika hariç, 75 dakika iyi oynadık

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, geriye düştükleri ilk 15 dakika kötü oynadıklarını, kalan 75 dakikada ise iyi oynadıklarını söyledi.

- Markus Gisdol: "İlk 15 dakika hariç, 75 dakika iyi oynadık"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, geriye düştükleri ilk 15 dakika kötü oynadıklarını, kalan 75 dakikada ise iyi oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markus Gisdol, karşılaşmanın henüz başında 2 gol yiyerek geri düştüklerinin altını çizerek, "İlk 15 dakika bizim en iyi performans gösterdiğimiz oyun değildi. Geriye kalan 75 dakikada gayet iyi oynadık. 2 basit gol yedikten sonra geri dönmeye çalıştık. Pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. Bireysel olarak oyuncularımız arasında farklar vardı. Çok çabaladık ama 2-0'dan geri dönemedik. Şimdi yapmamız gereken dinlenip, kupa maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Transfer dönemi bittiğinde mutlu olacağım. Bu dönemde futbolcular da kendi aralarında bu konuları konuşuyorlar. Ofansif anlamda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu başkanımıza bildirdim. Oyuncu değişikliği konusunda pek bir hamle şansımız olmuyor. Umarım transfer dönemi biter ve kalan maçlarımıza odaklanırız. Bu saatten sonra yapılacak transferlerin hepsi önemli olacak. Bundan sonraki alınacak oyuncuların hem forvet hem 10 numara hem de kanatlarda oynayabilecek kapasitede olması gerekiyor. Şimdi dinlenip kupa maçımıza hazırlanacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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