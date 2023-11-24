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Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü

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Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürülen 33 yaşındaki futbolcu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Sakatlığı nedeniyle İtalya'ya ameliyat olmaya giden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi.

YARA ALMADI

İtalya'nın Brescia şehrinde yaşanan trafik kazasından Balotelli yara almadan kurtuldu. 33 yaşındaki futbolcu alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürüldü.

ARACI HURDAYA DÖNDÜ

Alkol testine girmeyi reddeden Balotelli'nin ambulansa giderken yolda sendelediği görüldü. Sağlık durumu iyi olan Balotelli'nin aracı ise hurdaya döndü.

Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü

Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mario Balotelli Spor Haberler

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