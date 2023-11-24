Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü
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Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürülen 33 yaşındaki futbolcu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Sakatlığı nedeniyle İtalya'ya ameliyat olmaya giden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi.
YARA ALMADI
İtalya'nın Brescia şehrinde yaşanan trafik kazasından Balotelli yara almadan kurtuldu. 33 yaşındaki futbolcu alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürüldü.
ARACI HURDAYA DÖNDÜ
Alkol testine girmeyi reddeden Balotelli'nin ambulansa giderken yolda sendelediği görüldü. Sağlık durumu iyi olan Balotelli'nin aracı ise hurdaya döndü.
Kaynak: Haberler.com / Spor