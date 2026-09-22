Mardin'de koltuk kıran Kayserispor taraftarları hakkında suç duyurusu yapıldı

MARDİN 1969 Spor ile Metro Holding Kayserispor arasında 20 Eylül'de oynanan karşılaşmanın ardından misafir takım tribünlerinde bulunan bazı koltukları kırarak taşkınlık çıkartan taraftarlar hakkında 'Kamu malına zarar verme, kasten yaralama ve hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

1'inci Lig'in 8'inci haftasında 20 Eylül Pazar günü Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor'u 21 Kasım Şehir Stadı'nda konuk etti. Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Maçın ardından Avukat Gurbet Bilbay, taraftarlar adına, misafir takım tribünlerinde bulunan bazı Kayserispor taraftarlarının tribün koltuklarını kırıp parçalarını sahaya attıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bilbay, söz konusu taraftarlar hakkında 'kamu malına zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından işlem yapılmasını talep etti.

'ARAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ'

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusu dilekçesini teslim eden Avukat Gurbet Bilbay, "Maç sonucunda bizim taraftarlara küfür edildi, hakaret edildi. Akabinde devletin malı olan koltuklarımız kırıldı. ve bu koltuklar atıldığı esnada vatandaşların arabaları zarar gördü, insanların üstüne düşme tehlikesi de vardı burada. Biz bununla ilgili mala zarar verme, kasten yaralama, onun dışında kendilerine hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'BİZ BURADA DİN, IRK AYRIMI KESİNLİKLE YAPMIYORUZ'

Mardin Çarşı Taraftar Grubu üyesi Emrullah Başçı, taşkınlık çıkaranlara tepki göstererek, "Taraftarlarımıza madde atmaları, stadımızdaki koltukları kırmaları ve bize, taraftarların üstüne atmaları, üstüne de polisimizin üstüne atmaları kabul edilemez. Biz herkesi sevgi ve hoşgörü içerisinde karşılarız. Ama gelip buraya bozkurt işareti yapıp siyasal uçlara girmeye çalışanlarla bozuşuruz. Biz bunu söylüyoruz. Biz de bu ülkenin insanıyız. Biz de bu vatan evladıyız. Sonuçta bayrak hepimizin bayrağı, biz burada din, ırk ayrımı kesinlikle yapmıyoruz. Burada Kürt'ü de var, Türk'ü de var, Arap'ı da var, Süryani'si de var. Biz bunların hepsini birleştirip bir çatı altında Mardin Çarşı Taraftar Topluluğu altında hoşgörü içerisinde topluyoruz. Hiçbir şekilde kesinlikle kavga, dövüş, şiddet olayları bizde yok. Biz geçmişte bunların dersini aldık ve kendimizi düzelttik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı