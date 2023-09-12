Mardin'de düzenlenen Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden sporcu Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

36 yaşındaki İrfan Sönmez, Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederek Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Sönmez, çocukluk çağında kick boks ile tanıştıktan sonra muaythai, boks ve ju jitsu branşlarına yönelmiş ve bu alanda başarılar elde etmiştir.

Mardin'de düzenlenen Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası'nda "newaza" ve "fighting" birinciliği elde eden 36 yaşındaki sporcu İrfan Sönmez, Sırbistan'da düzenlenecek Ju Jitsu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın sevincini yaşıyor.

Çocukluk çağında kuzeniyle gittiği spor salonunda kick boks ile tanışan Sönmez, bu alanda kendini geliştirerek biri Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 5 kez Türkiye derecesi elde etti.

Daha sonra muaythai, boks ve ju jitsu (savunma sporu) branşlarına yönelen Sönmez, kick boks ile birlikte ju jitsunun kendisine daha uygun olduğuna karar vererek, bu alanda çalışmalara ağırlık verdi.

Muaythai branşında Türkiye 3'üncülüğü elde eden Sönmez, son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 24-27 Ağustos tarihlerinde Mardin'de düzenlenen Türkiye 1. Ju Jitsu Şampiyonası'nda "newaza" ve "fighting" kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu kazanarak, ilk kez milli forma giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Başladığımda bu sporun tam bana göre olduğunu anladım"

Hitit Üniversitesi'nde memur olarak çalışan İrfan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırabilmek için sıkı çalıştığını söyledi.

Mücadele sporlarını severek yaptığını belirten Sönmez, "Çocukluğumda halamın oğlu vesilesiyle kick boksa başladım. Başladığımda bu sporun tam bana göre olduğunu anladım. Hem stresimi atıyorum, hem de ringdeyken kendimi özgür hissediyorum. Bu yüzden yıllarca bu sporun içinde bulundum." dedi.

Türkiye'de ilk kez bu yıl düzenlenen Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası ile Çorum'un ilk ju jitsu şampiyonu unvanını da aldığını ifade eden Sönmez, "Kısmetse inşallah yakında Sırbistan'da düzenlenecek Ju Jitsu Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Ülkemi temsil edecek olmanın gururuyla mutluyum. Şampiyona kasım ayında yapılacak. Burada bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah, Türkiye'yi temsil edeceğiz." diye konuştu.

Kick boks, muaythai, boks, ju jitsu gibi sporların mücadele sporları olarak bilindiğini anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Hayatımız zaten mücadele olduğu için bu sporları yaparken yabancılık çekmiyorum ve keyif alıyorum. Ringde yorulmuyorum, zevk alarak dövüşüyorum. Farklı branşları yapmamın nedeni, bu işin mantığını çözmüş olmam. Hepsinde üç aşağı, beş yukarı mantık aynı. Mücadele etmek. Birkaç farklı teknik var, hepsine aşinayım. Dört branşta da lisanslı sporcuyum, aktif dövüşüyorum."