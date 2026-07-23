Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Mardin 1969 Spor, Bolu'da yaptığı kamp çalışmalarıyla yeni sezonun hazırlıklarını sürdürdü.

Tam 18 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'un, 30 Haziran'da başlayan Bolu kampı devam ediyor. Mardin temsilcisi, 25 Temmuz'da üçüncü etap kamp programına başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesinde kadroda köklü değişikliğe de gidildi. Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert, Mehmet Ali Doğan, Mücahit Can Akçay ve Mehmet Yıldızaç ile yollar ayrıldı.

Dorde Denic, Adem Uğur Gezer, Ömer Kahveci, Emre Taşdemir, Denizhan Taşkan, Erak Korkmaz, Zdravko Dimitrov, Mustafa Şengül, Olarenwaju Kayode ve Erce Kardeşler ise kadroya katıldı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta saha ve hücum hattına takviye yapılması için görüşmeler de sürüyor.

Kırmızı-lacivertliler, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı