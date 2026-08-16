Haberler

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u 2-0 Yendi

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u 2-0 Yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1'inci Lig'in 2'nci hafta maçında Mardin 1969 Spor, seyircisiz oynanan karşılaşmada Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 24'üncü dakikada Zdravko Dimitrov ve 51'inci dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti. Mardin 1969 Spor, bu galibiyetle ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti ve 6'ncı sıraya yerleşti. Maçı stat çevresindeki binaların çatılarından izleyen vatandaşlar takımlarına destek verdi.

TFF 1'inci Lig'in 2'nci hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Artuklu ilçesindeki Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da seyircisiz başlayan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti. Pakkan'ın yardımcılıklarını Yusuf Şimşek ile Furkan Ulu yaptı.

Mardin 1969 Spor mücadeleye Erce Kardeşler, Djordje Denic, Olarenwaju Kayode, Zdravko Dimitrov, Bünyamin Balat, Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir, Baba Alhassan ve Muammer Denizhan Taşkan 11'i ile çıktı. Antalyaspor ise sahaya Abdullah Yiğiter, Ensar Buğra, Bünyamin Balcı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Remzi Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin, Nikola Storm, Mevlüt Şimşek ve Van de Streek ile sahada yer aldı.

Maça etkili başlayan ev sahibi takım, 24'üncü dakikada Zdravko Dimitrov'dan ceza sahasının dışından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıdaki kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Etkili oyununa ikinci yarıda da devam eden Mardin 1969 Spor, 51'inci dakikada Olarenwaju Kayode'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Mardin 1969 Spor, sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı. Mardin 1969 Spor, bu skorla ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yükselterek, grupta 6'ncı sıraya yerleşti.

Öte yandan Mardin 1969 Spor'un cezası nedeniyle stadı seyirci alınmazken, çok sayıda vatandaş stat çevresindeki binaların çatılarından maçı takip ettiği ve takımına destek verdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Mekke Anlaşması'na tam destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

Trump'tan Türkiye'nin iki ülkeyle imzaladığı anlaşmaya tam destek
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart

Diyarbakır'da tribünlere asılan pankart dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

Flört uygulaması üzerinden tanıştı, hesabı görünce şoku yaşadı
Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğumgünü mesajı: Hasretin içimde yangın

Cezaevindeki başkandan nişanlısına duygusal doğumgünü mesajı

Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Bu takımı kim durduracak? 2'de 2 yaptılar
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü