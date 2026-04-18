Manisa'nın kızları turnuvadan şampiyon ayrıldı

Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu Hokey Takımı, Antalya'da düzenlenen bölge müsabakalarında namağlup olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Takımın antrenörü İsmail Hakkı Yılmaz, 3 yıl önce başladıkları hokey çalışmalarında önemli bir gelişim kaydettiklerini belirtti.

Manisa Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu Hokey Takımı, Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Yıldız Kızlar Bölge Müsabakalarında namağlup şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Yıldız Kızlar Bölge Müsabakalarında Manisa'yı temsil eden Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu Hokey Takımı, gösterdiği üstün performansla namağlup şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Turnuva boyunca rakiplerine karşı etkili bir oyun ortaya koyan Manisa temsilcisi, elde ettiği bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bölge müsabakalarını kayıpsız tamamlayan takım, disiplinli oyun anlayışıyla öne çıktı.

Takımın antrenörü İsmail Hakkı Yılmaz, hokey çalışmalarına 3 yıl önce Manisa'nın Horozköy Mahallesi'nde bulunan okulda başladıklarını belirterek, süreç içerisinde önemli bir gelişim kaydettiklerini ifade etti. Yılmaz, yürütülen çalışmalar sayesinde yetenekli kız sporcuların keşfedildiğini ve bugün yaklaşık 100 kız sporcunun hokeyle tanıştığını aktardı.

Günden güne gelişen takımların katıldıkları turnuvalarda başarılar elde etmeye başladığını vurgulayan Yılmaz, hedeflerinin Manisa'daki kız çocuklarını hokey branşıyla spora yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve kalıcı bir spor kültürü oluşturmak olduğunu belirtti.

Takım, elde ettiği bu başarıyla Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
