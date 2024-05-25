Manisa, Okul Sporları Oryantiring Türkiye Birinciliği'nde Büyük Başarı Elde Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Türkiye Birinciliği yarışmalarında Manisa'yı temsil eden sporcular, büyük bir başarıya imza attı. Takım sıralamasında ve bireysel yarışlarda elde edilen derecelerle Manisa, oryantiring sporunda gücünü bir kez daha kanıtladı.

Takım sıralamasında, Demirci Fatih Ortaokulu küçük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Demirci İmam Hatip Ortaokulu yıldız kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Bireysel yarışlarda ise Ziya Gökalp Ortaokulu'ndan Zeynep Sena Özkara, yıldız kızlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Küçük erkekler bireysel yarışında ise Fatih Ortaokulu'ndan Hikmet Ege Dağ Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa olarak Okul Sporlarında bu yıl önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. Öztürk, "Bunlardan biri de oryantiring branşında elde ettiğimiz bu başarı oldu. Sporcularımızın azmi ve disiplini sayesinde bu başarıları elde ettik. Tüm sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA