Haberler

Manisa'da Yatırım ve Gençlik Projeleri Ele Alındı

Manisa'da Yatırım ve Gençlik Projeleri Ele Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Milletvekili Murat Baybatur ve İl Başkanı Süleyman Turgut ile görüştü. Toplantıda devam eden ve planlanan yatırımlar, gençlik ve spor altyapısının geliştirilmesi ile gençlere yönelik sosyal ve kültürel imkanların artırılması ele alındı. Vali Özkan, şehrin potansiyelini ileriye taşıyacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile bir araya geldi. Görüşmede Manisa'da devam eden ve planlanan yatırımların yanı sıra gençlik ve spor alanındaki projeler ele alındı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 66. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette Manisa'nın devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirildi. Görüşmede özellikle gençlik ve spor alanındaki çalışmalar, spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel imkanların artırılmasına ilişkin projeler masaya yatırıldı.

Manisa'nın potansiyelini ileriye taşıyacak projeler değerlendirildi

Toplantıda, kentin farklı alanlarında hayata geçirilen yatırım ve projeler ile kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Manisa'nın sahip olduğu potansiyelin daha ileri seviyeye taşınması için gerçekleştirilebilecek yeni projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Özkan, Manisa'da gençlik ve spor alanına önemli katkılar sunan Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ederek, şehrin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Görüşmede Manisa'nın geleceğine yönelik yatırımların yanı sıra gençlerin sosyal, kültürel ve sportif imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde

15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık

Böyle mi bitecekti? Taraftar kahrolacak
Dünyanın en iyileri arasındaydı! Kanında kokain çıktı

Onun da kanında kokain çıktı

Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi

Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı

Gazilerin olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?