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Manisa İl Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncuları Hırvatistan'da 2 bronz kazandı

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Manisa İl Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncuları Hırvatistan'da 2 bronz kazandı
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Hırvatistan'daki Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Manisa İl Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Defne Demir ve Simay Koca, Türkiye'yi temsil ederek 2 bronz madalya kazandı. Tek kızlar kategorisinde Demir, çift kızlar kategorisinde Demir ve Koca bronz kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcular Defne Demir ve Simay Koca, 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

21 ülkeden sporcuların katıldığı turnuvada Manisa İl Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları korta çıktı. Tek kızlar kategorisinde mücadele eden Defne Demir, başarılı performansıyla turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Çift kızlar kategorisinde ise Defne Demir ve Simay Koca, rakipleri karşısında sergiledikleri performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Manisalı badmintoncular organizasyondan 2 bronz madalyayla döndü.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuların elde ettiği başarının Manisa adına gurur verici olduğunu belirterek, Defne Demir ve Simay Koca ile antrenörleri Zeliha Demir ve Okan Demir'i tebrik etti.

Öztürk, Manisalı sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların kentte badminton branşına yönelik çalışmaların ve sporcuların gelişiminin önemli bir göstergesi olduğunu ifade ederek, sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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