Manisa, Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda Başarı Elde Etti

Manisa, Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda Başarı Elde Etti
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Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Nisa Beren Koç, Yıldız Kadınlar B Tüfek kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Manisa'nın bu başarısı, atıcılık alanında yükselen grafiğini gösteriyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, gösterdikleri üstün performansla toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Manisa'nın adını zirveye taşıdı.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda Manisa'yı temsil eden sporculardan, Nisa Beren Koç, Yıldız Kadınlar B Tüfek kategorisinde 296,9 puan atarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Soner Nurhan, Yıldız Erkekler Tüfek branşında 390,4 puan ile Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti. Aras Kağan Süer, Yıldız Erkekler Tabanca branşında 361 puan ile Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Yıldız Erkekler Tüfek branşında Soner Nurhan, Neşet Efe Biçen ve Emir Aytunç'tan oluşan Manisa takımı, toplam 1095,8 puan ile takım olarak Türkiye ikinciliği elde ederek bir gümüş madalya daha Manisa'ya kazandırdı.

Manisalı sporcuların bu önemli dereceleri, hem bireysel hem de takım performanslarıyla Manisa'nın atıcılık alanında yükselen başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda elde edilen bu değerli başarılar, Manisa'mızın spor alanındaki yükselen grafiğinin en güzel göstergelerinden biridir. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Atıcılık branşında son yıllarda önemli bir ivme yakaladık ve bu başarıda, antrenörlerimizin özverili çalışmaları ile sporcularımızın azmi ve disiplininin büyük payı var. Manisa olarak, her geçen gün daha fazla gencimizi spora kazandırarak ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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