Manisa Güreş Eğitim Merkezi Sporcuları U17 Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti

Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, Kütahya'da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Manisa'yı temsil eden güreşçiler, zorlu ve rekabetçi müsabakalarda gösterdikleri üstün performansla madalyaları topladı.

Manisalı sporcular, şampiyonada kazandıkları 3 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya ile göz doldurdu. Sporcular, elde ettikleri başarılarla sadece bireysel madalyalar kazanmakla kalmadı, aynı zamanda takım sıralamasında da önemli bir başarıya imza attı. Manisa Güreş Eğitim Merkezi Takımı, 92 puanla grup birincisi oldu. Ayrıca Türkiye Şampiyonası için 20 vize alarak Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. Buna göre 45 kiloda Zafer İldeş, 65 kiloda Neşet Arıcı ve 110 kiloda Arda Uğur, kendi kategorilerinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attılar. Diğer kategorilerde ise 48 kiloda Süleyman Efe Güleç, 51 kiloda Polat Can Karadeniz, 55 kiloda Hamza Yüksel, 80 kiloda Mehmet Yıldız ve 71 kiloda Mehmet Dipcinoğlu ikinci oldu. Diğer üçüncülük dereceleri ise şu şekilde sıralandı: 45 kiloda Mehmet Turan, 48 kiloda Furkan Akgün, 51 kiloda Kenan Çiçek, 55 kiloda Tayfun İlyasoğlu ve Halil Şimşek, 92 kiloda İbrahim Mert Eren ve Ali Kaya. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, grup müsabakalarında gösterilen başarı nedeniyle sporcuları ve antrenörleri tebrik etti ve Manisa'nın güreşteki güçlü yükselişine dikkat çekti. Öztürk, "Genç sporcularımızın sergilediği üstün performans, sadece Manisa'nın güreşteki yükselen ivmesini değil, aynı zamanda ülke genelindeki güreş sporunun geleceği açısından da büyük bir umut ışığı olmuştur. Manisa, sporcu yetiştirme konusunda her geçen gün daha da güçlü hale geliyor ve bu başarılar, gençlerimizin ne denli yetenekli ve kararlı olduklarını gözler önüne seriyor" dedi.

Öztürk, Manisa'nın spor alanındaki potansiyelinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlar ve altyapı çalışmalarıyla daha da güçlendiğini sözlerine ekleyerek, "Manisa'nın sporcuları, devletimizin sağladığı destek ve spor alanındaki yatırımlar sayesinde büyük bir ivme kazanmış durumda. Bu başarılara imza atan sporcularımızın, hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğine olan inancımız sonsuz" diye konuştu ve genç sporculara daha büyük başarılar için desteklerinin süreceğini vurguladı. - MANİSA