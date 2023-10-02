Manisa Futbol Kulübü U19 Takımı Eskişehirspor U19 ile berabere kalırken, U17 Takımı Pendikspor'u mağlup etti.

Manisa Futbol Kulübü U19 ve U17 Takımları Gelişim Ligleri Elit B Ligi'nde mücadele etti

Manisa Futbol Kulübü U19 ve U17 Takımları, Gelişim Ligleri Elit B Ligi'nde kulübü temsil etti. U19 Takımı evinde Eskişehirspor U19 ile berabere kalırken, U17 Takımı ise Pendikspor deplasmanından galibiyet ile ayrıldı.

Gelişim Ligleri Elit B Ligi 6. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü U19 Takımı, evinde Eskişehirspor U19 Takımı ile karşılaştı. Mücadelenin üst seviyede olduğu karşılaşmada Manisa FK U19 Takımı yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve konuk ekip ilk yarıyı 0-1 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını arttıran Manisa FK U19 Takımı Enes Çakır'ın golüyle skoru 1-1'e taşıdı. U19 Takımı karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

U17 Takımı deplasmandan 3 puan ile döndü

U17 Elit B 1. Grup 5. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü U17 Takımı deplasmanda Pendikspor U17 Takımına konuk oldu. Mücadelenin üst seviye olduğu karşılaşmada Manisa FK U17 Takımı Mustafa Akyol, Kerem Arık, Abdülsamed Bildirici ve Emre Akboğa'nın golleri ile 3-4 galip ayrıldı. - MANİSA